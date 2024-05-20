ЗС РФ застосовують Starlink на фронті попри блокування: деталі від OSINT-аналітиків (фото)

У ворожих Telegram-каналах росіяни почали поширювати інформацію про отримання нових партій терміналів Starlink. Також окупанти надали один одному рекомендації щодо їх блокування.

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Збройні сили Російської Федерації обходять блокування терміналів Starlink та продовжують постачати їх на фронт. Про це повідомили в "Molfar про OSINT" у Telegram.

"Росіяни, схоже, обходять блокування старлінків і далі постачають їх на фронт", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважили, що 9 травня у Пентагоні заявили про застосування обмеження на використання російськими військовими інтернет-терміналів Starlink.

Проте 10 травня під час наступу Збройних сил Російської Федерації на півночі Харківської області українські бійці раптово втратили звʼязок зі Starlink та "осліпли" через це.

15 травня у російських Telegram-каналах почала зʼявлятися інформація про нові партії Starlink та рекомендації щодо того, як обходити блокування.

Скриншот з російського Telegram-каналу

Нагадаємо, 17 травня у ЗМІ повідомили, що під час наступу ЗС РФ на Харківщині 10 травня українська 125-та бригада тероборони зіткнулася з проблемами в роботі терміналів Starlink. Зокрема, українці втратили можливість відеоспостереження через російські системи радіоелектронної боротьби, а термінами Starlink відключилися. Віл початку повномасштабного вторгнення це другий подібний випадок.

9 травня керівник відділу космічної політики оборонного відомства Джон Пламб заявив, що представникам Пентагону, які співпрацюють зі SpaceX, вдалося запобігти використанню росіянами терміналів Starlink на полі бою. Він наголосив, що РФ прагне знайти способи використання інтернет-терміналів та інших комерційних систем звʼязку.