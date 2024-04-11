Пентагон не може змусити SpaceX не надавати послуги Starlink росіянам на фронті

Помічник міністра оборони з космічної політики Джон Пламб зазначив, що Starlink — це комерційний продукт, а в Росії немає проблем із купівлею товарів через чорний ринок.

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Високопоставлений представник Пентагону 10 квітня на заході 2024 Space Symposium заявив, що Міністерство оборони США не може змусити SpaceX припинити обслуговування російських військових, які користуються супутниковими терміналами Starlink. Про це повідомляє Defense One.

"Я не думаю, що Міністерство оборони в змозі змусити їх робити такі речі, тому я просто скажу про це. Я знаю про побоювання України і працюю над цим разом з Україною і Starlink", — сказав помічник міністра оборони з космічної політики Джон Пламб.

За його словами, Starlink — це комерційний продукт, а в Росії немає проблем із купівлею товарів через чорний ринок. Ба більше, ситуацію, коли різні суб'єкти намагаються роздобути і використовувати Starlink, потрібно просто прийняти.

"І не варто помилятися. Причина, через яку вона існує, полягає в тому, що система настільки ефективна", — зазначив Пламб.

Представник Пентагону додав, що оборонне відомство Сполучених Штатів продовжує працювати з українською стороною і компанією SpaceX, щоб надати послуги, яких потребує Україна, і запобігти використанню цього російськими силами.

"Звісно, без ліцензій і, звісно, не за наказом країни, в яку вони вдерлися, заради всього святого. Тож ми працюємо над цим, досягли певного прогресу, і після цього все буде засекречено", — підсумував Пламб.

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Нагадаємо, журналісти Wall Street Journal 9 квітня детально описали, як Starlink продається через тіньовий ланцюжок постачання і потрапляє до російських військ та інших ворогів Вашингтона. Було зазначено, що таке використання сервісу окупантами на території України ставить під загрозу перевагу, яка колись була в України.