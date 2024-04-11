Пентагон не может заставить SpaceX не предоставлять услуги Starlink россиянам на фронте

Помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб отметил, что Starlink — это коммерческий продукт, а у России нет проблем с покупкой товаров через черный рынок.

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Высокопоставленный представитель Пентагона 10 апреля на мероприятии 2024 Space Symposium заявил, что Министерство обороны США не может заставить SpaceX прекратить обслуживание российских военных, которые пользуются спутниковыми терминалами Starlink. Об этом сообщает Defense One.

"Я не думаю, что Министерство обороны в состоянии заставить их делать такие вещи, поэтому я просто скажу об этом. Я знаю об опасениях Украины и работаю над этим вместе с Украиной и Starlink", — сказал помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб.

По его словам, Starlink — это коммерческий продукт, а у России нет проблем с покупкой товаров через черный рынок. Более того, ситуацию, когда различные субъекты пытаются заполучить и использовать Starlink, нужно просто принять.

"И не стоит заблуждаться. Причина, по которой она существует, заключается в том, что система настолько эффективна", — отметил Пламб.

Представитель Пентагона добавил, что оборонное ведомство Соединенных Штатов продолжает работать с украинской стороной и компанией SpaceX, чтобы предоставить услуги, в которых нуждается Украина, и предотвратить использование этого российскими силами.

"Конечно, без лицензий и, конечно, не по приказу страны, в которую они вторгаются, ради всего святого. Так что мы работаем над этим, достигли определенного прогресса, и после этого все будет засекречено", — подытожил Пламб.

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Напомним, журналисты Wall Street Journal 9 апреля подробно описали, как Starlink продается через теневую цепочку поставок и попадает к российским войскам и другим неприятелям Вашингтона. Было отмечено, что такое использование сервиса оккупантами на территории Украины ставит под угрозу преимущество, которое когда-то было у Украины.