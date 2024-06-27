Сотні терміналів Starlink заблоковано: як SpaceX позбавляє ЗС РФ доступу до інтернету

Згідно з даними представника Пентагону Аманди Дорі, на кожні 100 терміналів Starlink в Україні припадає один, встановлений незаконно. Саме таким "тарілкам" відмовляють в обслуговуванні.

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Компанія SpaceX Ілона Маска активно співпрацює з військовими США, щоб зупинити незаконне використання її терміналів супутникового зв'язку Starlink Росією в Україні. Про це заявив представник Пентагону, пише Bloomberg.

Про те, що війська Росії незаконно використовують термінали Starlink стало відомо кілька місяців тому. За словами Аманди Дорі, яка виконує обов'язки заступника міністра оборони США з політичних питань, SpaceX відтоді бере участь у розслідуванні незаконного використання послуг супутникового інтернету Starlink ЗС РФ, а також припиняє обслуговування терміналів. Дорі повідомила, що на кожні 100 терміналів Starlink, розташованих в Україні, 1 було встановлено неправомірно. Обслуговування таких "тарілок" було припинено, що зачепило кілька сотень "сірих" терміналів.

І донині компанія SpaceX допомагає обмежити використання російською армією обладнання для доступу до супутникового інтернету, яке стало важливим інструментом зв'язку як для військових операцій України, так і для цивільного населення. Пентагон вважає, що ЗС РФ, незважаючи на це, адаптуються і будуть наполягати на спробах отримати незаконний доступ до супутникового інтернету Starlink.

SpaceX уклала контракт у рамках Ініціативи сприяння безпеці України на суму 40,5 мільйонів доларів США до 30 листопада на надання послуг Starlink. Але це є лише частиною зусиль із забезпечення українських військових інтернетом, тому що десятки тисяч терміналів були подаровані Україні іншими країнами і придбані громадянами країни законним способом.

На початку травня термінали Starlink все ще можна було купити для потреб армії Росії, акцентує Bloomberg.

Раніше ми писали про те, що Пентагон продовжив дію контракту з компанією Маска на постачання Starlink в Україну. Згідно із заявою прес-секретаря Командування космічних систем Бонні Пойндекстера, Космічні сили США продовжили контракт зі SpaceX до 30 листопада. Його вартість становить 14,1 мільйона доларів.