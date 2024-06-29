"Стягнули американські БМП і РСЗВ": у Білорусі заявили про страх "нападу України"

У Мінську готуються відбивати атаку ЗСУ і впевнені, що в Житомирській області стоїть уся необхідна військова техніка. Захід намагається втягнути Білорусь у велику війну, кажуть білоруські полковники.

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Обстановка на кордоні України з Білоруссю неспокійна, напруженість збільшується. Такий висновок зробили заступник командувача силами спеціальних операцій, полковник Вадим Лукашевич і начальник зенітних ракетних військ Білорусі Андрій Северинчик, пише агентство "Белта".

Військові чиновники констатують, що коаліція західних країн розв'язала гарячий конфлікт біля білоруської території. Саме Захід робить спроби втягнути Білорусь у війну, впевнені вони.

"У цих складних умовах наша країна робить усе, щоб зберегти мир на білоруській землі", — відзвітували військові.

Далі Лукашевич каже, що Україна нібито стягує до білоруського кордону війська, озброєння і військову техніку. У Житомирській області, за його даними, вже стоять американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, важка далекобійна артилерія та інша техніка.

Лукашевич звернув увагу на облаштування мінно-вибухових загороджень, у яких є проходи. Через ці проходи нібито "буде можливість проникнути на їхню територію диверсійно-розвідувальним групам, щоб на білоруській землі влаштовувати диверсії і теракти".

Крім цього, у Мінську обурюються тим, що ЗСУ розгортають системи спостереження радіоелектронної розвідки та використовують дрони для розвідки ситуації в Білорусі.

Нагадаємо, білоруська армія розгорнула дивізіон РСЗВ "Полонез", щоб захистити державний кордон. За необхідності військові готові завдавати ракетних ударів.

Міноборони Білорусі 21 червня повідомило про раптову перевірку готовності військових частин. Також у перевірці брали участь підрозділи оперативних командувань, сили спецоперацій, ракетники та системи ППО.