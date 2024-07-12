На саміті НАТО 23 лідери підписали безпековий "Український компакт": про що у ньому ідеться

Партнери України підписали підсумкову угоду, у якій обіцяють допомогти зі зброєю та реформувати армію. Крім того, вони обіцяють зібратись на нараду, коли у майбутньому РФ знов нападе на Україну.

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Під час Вашингтонського саміту НАТО лідери 21 країни, а також представники Європейського Союзу, підписали підсумкову угоду на підтримку України. Президент Володимир Зеленський, який також поставив підпис на документі, впевнений, що це видатне досягнення у сфері безпеки. Про підсумок саміту Північноатлантичного альянсу президент написав у Telegram-каналі.

Зеленський пояснив, що до підсумкової угоди, яка отримала назву "Український компакт" (Ukraine Compact, "Український договір"), рухались, починаючи з Вільнюського саміту. Протягом року вдалось підписати 23 безпекових угоди, і він впевнений, що будуть і наступні.

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"Дякую Президенту Байдену за його лідерство й усі зусилля, спрямовані на наповнення нашої безпекової співпраці рішучими діями", — ідеться у дописі президента.

На думку очільника держави, "Український договір" переводить співпрацю з партнерами на новий рівень.

Президент опублікував кілька фото з місця укладання договору. Можна побачити, як поруч із Зеленським стоять світові лідери: президент США Джо Байден, президент Франції Еманюель Макрон, голова Європейської Ради Шарль Мішель, лідери Японії, Канади, Польщі та ін.

Вашингтоський саміт НАТО та Український компакт — Зеленський та Байден Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал Вашингтоський саміт НАТО та Український компакт — західні партнери України Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Український компакт — зміст

На порталі Європейської комісії опубліковано текст Ukraine Compact. У першому абзаці перелічуються країни, які його підписали: США, Бельгія, Канада, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Італія, Японія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Велика Британія, президенти Європейської Ради та Європейської Комісії, президент України.

В угоді ідеться про те, що безпека України є пріоритетом для НАТО та ЄС і їй будуть допомагати воювати з РФ.

"Ми маємо намір підтримувати Україну, поки вона не здолає агресію Росії", — вказано у документі.

Які основні пункти Ukraine Compact:

надавати військову та економічну допомогу, зокрема навчати військових, надавати зброю та військову техніку, співпрацювати у військовій промисловості тощо;

посилення ЗСУ. Для цього протягом найближчих шести місяців скличуть нараду міністрів оборони і складуть план розвитку війська до 2030 року;

після того, як завершиться поточна російсько-українська війна, країни-підписанти зобов'язуються у разі нового нападу негайно почати радитись щодо того, як допомогти відбити агресію РФ.

"У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну після завершення поточних воєнних дій, швидко та колективно зібратися на найвищому рівні, щоб визначити відповідні наступні кроки щодо підтримки України", — ідеться в угоді "Український компакт".

Зазначимо, починаючи із січня 2024 року, Україна уклала безпекові угоди з країнами-партнерами. Перша така угода буда укладена у січні з Великою Британією, остання — у липні з Польщею. Водночас під час укладання угоди з Польщею Зеленський заявив, що ведуться перемовини для застосування сил ППО цієї країни для відбиття ракетних атак ЗС РФ.

Нагадуємо, у Вашингтоні відбувся ювілейний саміт НАТО, на якому вкотре заявили про можливість вступу України, але у майбутньому, а не зараз.