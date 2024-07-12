На саммите НАТО 23 лидера подписали безопасностный "Украинский компакт": о чем в нем говорится

Партнеры Украины подписали итоговое соглашение, в котором обещают помочь с оружием и реформировать армию. Кроме того, они обещают собраться на совещание, когда в будущем РФ вновь нападет на Украину.

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Во время Вашингтонского саммита НАТО лидеры 21 страны, а также представители Европейского Союза, подписали итоговое соглашение в поддержку Украины. Президент Владимир Зеленский, который также поставил подпись на документе, уверен, что это выдающееся достижение в сфере безопасности. Об итогах саммита Североатлантического альянса президент написал в Telegram-канале.

Зеленский пояснил, что к итоговому соглашению, которое получило название "Украинский компакт" (Ukraine Compact, "Украинский договор"), двигались, начиная с Вильнюсского саммита. В течение года удалось подписать 23 соглашения по безопасности, и он уверен, что будут и следующие.

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"Спасибо Президенту Байдену за его лидерство и все усилия, направленные на наполнение нашего сотрудничества в сфере безопасности решительными действиями", — говорится в заметке президента.

По мнению главы государства, "Украинский договор" переводит сотрудничество с партнерами на новый уровень.

Президент опубликовал несколько фото с места заключения договора. Можно увидеть, как рядом с Зеленским стоят мировые лидеры: президент США Джо Байден, президент Франции Эманюэль Макрон, председатель Европейского Совета Шарль Мишель, лидеры Японии, Канады, Польши и др.

Вашингтонский саммит НАТО и Украинский компакт — Зеленский и Байден Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал Вашингтонский саммит НАТО и Украинский компакт — западные партнеры Украины Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Украинский компакт — содержание

На портале Европейской комиссии опубликован текст Ukraine Compact. В первом абзаце перечисляются страны, которые его подписали: США, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Великобритания, президенты Европейского Совета и Европейской Комиссии, президент Украины.

В соглашении говорится о том, что безопасность Украины является приоритетом для НАТО и ЕС и ей будут помогать воевать с РФ.

"Мы намерены поддерживать Украину, пока она не преодолеет агрессию России", — указано в документе.

Какие основные пункты Ukraine Compact:

предоставлять военную и экономическую помощь, в частности обучать военных, предоставлять оружие и военную технику, сотрудничать в военной промышленности и тому подобное;

усиление ВСУ. Для этого в течение ближайших шести месяцев созовут совещание министров обороны и составят план развития армии до 2030 года;

после того, как завершится текущая российско-украинская война, страны-подписанты обязуются в случае нового нападения немедленно начать советоваться относительно того, как помочь отразить агрессию РФ.

"В случае будущего вооруженного нападения России на Украину после завершения текущих военных действий, быстро и коллективно собраться на высшем уровне, чтобы определить соответствующие следующие шаги по поддержке Украины", — говорится в соглашении "Украинский компакт".

Отметим, начиная с января 2024 года, Украина заключила соглашения по безопасности со странами-партнерами. Первое такое соглашение было заключено в январе с Великобританией, последнее — в июле с Польшей. При этом во время заключения соглашения с Польшей Зеленский заявил, что ведутся переговоры для применения сил ПВО этой страны для отражения ракетных атак ВС РФ.

Напоминаем, в Вашингтоне состоялся юбилейный саммит НАТО, на котором в очередной раз заявили о возможности вступления Украины, но в будущем, а не сейчас.