В Польше планируют вскоре завершить работу над соглашением о гарантиях безопасности для Украины

Председатель совета по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль отметил, что Польша с самого начала войны не прекращает поддержку украинцев.

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Уже вскоре будет готово соглашение Украины и Польши о гарантиях безопасности. Сейчас работа над документом проходит завершающую стадию. Об этом в интервью PAP заявил польский депутат и руководитель совета по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль.

"Сейчас ускоряется работа над соглашением по безопасности между нашими странами. Вскоре оно будет готово, но это соглашение с нашей точки зрения будет лишь дополнением, некой вишенкой на торте. Ведь весь процесс военной поддержки Украины продолжается уже более двух лет, и, несомненно, Польша была первой в этом процессе", — подчеркнул он.

По словам Коваля, сейчас самый большой вызов заключается в защите украинских городов. Кроме того, Коваль добавил, что нужно "дать надежду солдатам на передовой, что они получат поддержку, и дать Украине возможность реальной обороны".

"Реальная оборона — это также возможность нанесения ударов по стратегическим военным объектам на территории России", — сказал парламентарий. Павел Коваль добавил, что Польша может сыграть ключевую роль в восстановлении Украины.

На сегодня Украина уже заключила соглашения по безопасности с более чем 15 странами. Большинство среди них — это европейские страны. К тому же недавно Украина и США подписали соглашение о гарантиях безопасности.

22 января польский премьер-министр Дональд Туск заявил о присоединении его страны к декларации "Группы семи" (G7) по гарантиям безопасности для Украины.

Также 27 мая между Киевом и Мадридом состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Королевством Испания.