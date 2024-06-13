США и Украина заключили соглашение по безопасности на 10 лет: что это значит

Согласно договору США должны предоставить долгосрочную материальную поддержку, помочь с обучением, разведкой и консультациями и предоставить другую поддержку для развития украинских сил безопасности и обороны.

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Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение между США и Украиной по безопасности, рассчитанное на 10 лет. Об этом пишет Reuters.

Оно направлено на укрепление обороны Украины от российских захватчиков. Соглашение, подписанное на полях саммита G7 в Италии, и должно стать шагом к возможному членству Украины в НАТО.

"Стороны признают это соглашение как поддержку моста к возможному членству Украины в альянсе НАТО", — говорится в тексте соглашения.

отмечается, что в случае вооруженного нападения или угрозы такого нападения на Украину высшие официальные лица США и Украины встретятся в течение 24 часов для консультаций по ответу и определения того, какие дополнительные оборонные потребности нужны Украине.

Согласно договору, США подтверждают свою поддержку защиты Украиной своего суверенитета и территориальной целостности.

"Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украине нужны значительные военные силы, надежные возможности и устойчивые инвестиции в ее оборонно-промышленную базу, которые соответствуют стандартам НАТО", — говорится в тексте.

Согласно договору США должны предоставить долгосрочную материальную поддержку, помочь с обучением, разведкой и консультациями и предоставить другую поддержку для развития украинских сил безопасности и обороны.

Напомним, что в ОФ представили детали соглашения по безопасности между Украиной и Великобританией. Подписанный документ охватывает широкий спектр сфер сотрудничества, в частности, информационную безопасность, борьбу с пропагандой, кибербезопасность, защиту критической инфраструктуры, оборонное и военное сотрудничество, морскую безопасность, санкции против врага и тому подобное.