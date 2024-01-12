Соглашение по безопасности между Украиной и Британией: у Зеленского озвучили основные моменты

По словам главы Офиса президента Украины, в случае повторного нападения России Лондон обязуется предоставить Киеву быструю и постоянную помощь в области безопасности, военную технику и экономическую поддержку.

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Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак представил детали нового соглашения по безопасности между Украиной и Великобританией. Подписанный документ включает широкий спектр областей сотрудничества, охватывающих информационную безопасность, борьбу с пропагандой, кибербезопасность, защиту критической инфраструктуры, оборонное и военное сотрудничество, морскую безопасность, санкции против врага, а также достижение справедливого мира.

Особый акцент сделан на том, что Украина может воспользоваться опытом Великобритании в военной сфере и оборонном производстве, включая ракеты большой дальности, противовоздушную оборону и артиллерийские боеприпасы. Гарантии безопасности, предоставленные Великобританией, рассматриваются как важный переходный этап к членству в НАТО, ключевой цели Украины.

Ермак также подчеркнул, что в случае вооруженного нападения на Украину, консультации между сторонами поведутся в течение 24 часов для разработки необходимых мер по противодействию агрессии. В ответ на агрессию, Великобритания обязуется предоставить Украине быструю и постоянную помощь в области безопасности, военную технику и экономическую поддержку.

Ермак выразил благодарность Великобритании за поддержку и подчеркнул, что это исторический день для Украины.

"Я благодарен Великобритании за поддержку, а также всей команде, которая упорно работала на результат для его достижения. Это был системный процесс, часть из которого мы обсуждали с Риши Сунаком во время визита в Великобританию в прошлом году. Действительно исторический день. Слава Великобритании. Слава Украине", — говорится в сообщении Ермака в Telegram.

Основные моменты соглашения

Офис президента Украины опубликовал полный текст соглашения между Украиной и Великобританией. Фокус публикует основные положения:

Соглашение является всеобъемлющим и охватывает широкий спектр вопросов, включая информационную безопасность, борьбу с пропагандой, кибербезопасность, защиту критической инфраструктуры, оборонное и военное сотрудничество, морскую безопасность, санкции против врага и достижения справедливого мира, ответственность России за преступления, восстановление Украины, гуманитарное сотрудничество и макроэкономическую стабильность.

Соглашение направлено на долгосрочную поддержку Украины в случае нового российского вторжения.

В случае вооруженного нападения на Украину Соединенное Королевство обязуется предоставить Украине быструю и постоянную помощь в сфере безопасности, включая современную военную технику, экономическую помощь и санкции против России.

Соглашение является важным шагом на пути к укреплению безопасности Украины и обеспечению ее суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, 12 января Украина и Великобритания заключили соглашение о безопасности, которое будет действовать до момента вступления Украины в НАТО и подписано на 10 лет.

Также премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о предоставлении Украине военной помощи на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2024-2025 годах.