"Ни один из лидеров за 100 лет не сделал больше, чем Зеленский", — премьер Британии (видео)

Риши Сунак, который объявил крупнейший пакет военной помощи Киеву от Лондона, назвал украинского президента первым лидером, который объединил всю либеральную демократию мира.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на фоне подписания 12 января в Киеве соглашения о гарантиях безопасности, выступил с трибуны парламента с заявлением о том, что президент Украины Владимир Зеленский стал первым, кому удалось "объединить всю либеральную демократию". Об этом свидетельствует видео из зала Верховной Рады.

По словам Сунака, ни одному лидеру за последние 100 лет не удалось сделать больше.

"Ни один из лидеров за 100 лет не сделал больше, чем Зеленский. И еще никому не удалось так объединить всю либеральную демократию", — сказал премьер-министр Великобритании с трибуны парламента Украины.

Премьер-министр Великобритании с трибуны парламента Украины

В свою очередь украинский президент выразил благодарность Британии за поддержку и заявил, что наша страна имеет мощного союзника.

"Сегодня мы стоим бок о бок как друзья и союзники. Это сигнал миру: Украина не в одиночку. Слава Украине", — отметил президент во время совместной с Сунаком пресс-конференции после подписания соглашения.

Отметим, что договор, который носит название "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии" свидетельствует о том, что Великобритания будет предоставлять Украине "постоянную и всестороннюю поддержку" в течение 10 лет.

Что предусматривает соглашение

Соглашение официально закрепляет поддержку, которую Великобритания оказывала и будет оказывать безопасности Украины, включая обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество.

"Первое, что в целом делает это соглашение — оно формализует те договоренности по безопасности, которые у нас сейчас есть. Второе гарантирует, что эта поддержка является долгосрочной, чтобы Россия понимала, что мы остаемся вместе с Украиной", — сказал Сунак.

Премьер Британии объяснил также, что есть третий компонент, который предотвращает новое нападение после завершения текущей войны.

По его словам, в случае, если Россия снова нападет (после завершения текущей войны — ред.), Британия предоставит Украине ту поддержку, которая нужна.

"Быструю и надежную поддержку безопасности, современное вооружение (для защиты) на земле, на море и в небе, экономическую поддержку, а также введем санкции, которые будут иметь цену для России. В этом отношении есть четкое и важное обязательство", — добавил Сунак.

Президент Владимир Зеленский со своей стороны уточнил, что соглашение предусматривает время на консультации с партнерами в случае повторения российской агрессии.

"Это формализованное обязательство наших партнеров. Если будет повторение агрессии Российской Федерации, предусмотрен соответствующий период, в течение которого мы консультируемся с нашими партнерами по этому соглашению", — сказал Зеленский.

"Мы будем понимать объем помощи, который нам потребуется в случае нового нападения РФ", — добавил он.

Документ также обязывает Великобританию проводить консультации с Украиной в случае, если на нее снова нападет Россия, и предоставлять быструю и постоянную помощь для ее обороны.

Самый большой пакет оборонной помощи

Также Риши Сунак объявил о предоставлении Украине военной помощи на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2024-2025 годах.

"Великобритания сегодня хочет объявить о крупнейшем пакете оборонной помощи Украине с начала войны в размере 2,5 млрд фунтов. Это означает больше безопасности, противотанковых средств, ракет, сотни тысяч новых артиллерийских снарядов, подготовка тысяч украинских военных", — сказал Риши Сунак.

Ожидается, что из них не менее 200 миллионов будет потрачено на срочную закупку и производство военных дронов для Украины, включая разведывательные, ударные и морские дроны. Запланировано, что это будет самая большая поставка дронов Украине. Также деньги пойдут на такие направления, как ракеты большой дальности, противовоздушная оборона, артиллерийские боеприпасы и морская безопасность.

Напомним, соглашение по безопасности будет действовать до полноправного членства Киева в НАТО. По словам президента Владимира Зеленского, если бы такая договоренность была достигнута в 1991-м году, то войны с Россией бы не было.