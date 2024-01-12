"Жоден з лідерів за 100 років не зробив більше, ніж Зеленський", — прем'єр Британії (відео)

Ріші Сунак, який оголосив найбільший пакет військової допомоги Києву від Лондона, назвав українського президента першим лідером, який об’єднав всю ліберальну демократію світу.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на тлі підписання 12 січня у Києві угоди про гарантії безпеки, виступив з трибуни парламенту із заявою про те, що президент України Володимир Зеленський став першим, кому вдалося "об’єднати всю ліберальну демократію". Про це свідчить відео із зали Верховної Ради.

За словами Сунака, жодному лідерові за останні 100 років не вдалося зробити більше.

"Жоден з лідерів за 100 років не зробив більше, ніж Зеленський. Та ще нікому не вдалося так об’єднати всю ліберальну демократію", — сказав прем’єр-міністр Великої Британії з трибуни парламенту України.

Прем"єр-міністр Великої Британії з трибуни Парламенту України

Своєю чергою український президент висловив вдячність Британії за підтримку і заявив, що наша країна має потужного союзника.

"Сьогодні ми стоїмо пліч-о-пліч як друзі та союзники. Це сигнал світові: Україна не наодинці. Слава Україні", — зазначив президент під час спільної з Сунаком пресконференції після підписання угоди.

Зазначимо, що договір, який носить назву "Угода про співпрацю у сфері безпеки між Україною та Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії" свідчить про те, що Британія надаватиме Україні "постійну та всебічну підтримку" протягом 10 років.

Що передбачає угода

Угода офіційно закріплює підтримку, яку Британія надавала та надаватиме безпеці України, включаючи обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислове співробітництво.

"Перше, що загалом робить цю угоду — вона формалізує ті домовленості щодо безпеки, які у нас зараз є. Друге гарантує, що ця підтримка є довгостроковою, щоб Росія розуміла, що ми залишаємось разом з Україною", — сказав Сунак.

Прем'єр Британії пояснив також, що є третій компонент, який запобігає новому нападу після завершення поточної війни.

За його словами, у разі, якщо Росія знову нападе (після завершення поточної війни — ред.), Британія надасть Україні ту підтримку, яка потрібна.

"Швидку та надійну безпекову підтримку, сучасне озброєння (для захисту) на землі, на морі та в небі, економічну підтримку, а також введемо санкції, які будуть мати ціну для Росії. Щодо цього є чітке і важливе зобов'язання", — додав Сунак.

Президент Володимир Зеленський зі свого боку уточнив, що угода передбачає час на консультації із партнерами у разі повторення російської агресії.

"Це формалізоване зобов'язання наших партнерів. Якщо буде повторення агресії Російської Федерації, передбачено відповідний період, протягом якого ми консультуємося з нашими партнерами щодо цієї угоди", — сказав Зеленський.

"Ми розумітимемо обсяг допомоги, який нам буде потрібний у разі нового нападу РФ", — додав він.

Документ також зобов'язує Велику Британію проводити консультації з Україною у разі, якщо на неї знову нападе Росія, та надавати швидку та постійну допомогу для її оборони.

Найбільший пакет оборонної допомоги

Також Ріші Сунак оголосив про надання Україні військової допомоги на 2,5 мільярда фунтів стерлінгів у 2024-2025 роках.

"Британія сьогодні хоче оголосити про найбільший пакет оборонної допомоги Україні з початку війни у розмірі 2,5 млрд фунтів. Це означає більше безпеки, протитанкових засобів, ракет, сотні тисяч нових артилерійських снарядів, підготовка тисяч українських військових", — сказав Ріші Сунак.

Очікується, що з них щонайменше 200 мільйонів буде витрачено на термінову закупівлю та виробництво військових дронів для України, включаючи розвідувальні, ударні та морські дрони. Заплановано, що це буде найбільше постачання дронів Україні. Також гроші підуть на такі напрямки, як ракети великої дальності, протиповітряна оборона, артилерійські боєприпаси та морська безпека.

Нагадаємо, безпекова угода діятиме до повноправного членства Києва в НАТО. За словами президента Володимира Зеленського, якби такої домовленості було досягнуто 1991-го року, то війни з Росією б не було.