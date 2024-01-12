До вступу в НАТО: Україна та Велика Британія підписали безпекову угоду (відео)

За словами президента України Володимира Зеленського, якби такої домовленості було досягнуто 1991-го року, то війни з Росією б не було.

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Україна і Велика Британія уклали угоду про безпеку, яка діятиме до моменту вступу України до НАТО. Президент України та прем'єр-міністр Великої Британії підписали цю двосторонню угоду в п'ятницю, 12 січня, в результаті переговорів у Маріїнському палаці в Києві. Про це повідомляє "Європейська правда".

Документ, офіційно іменований "Угодою про безпекове співробітництво між Україною та Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії", став першим у низці безпекових угод, що реалізуються відповідно до раніше досягнутих угод, підписаних під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами "Групи семи" та іншими державами, які приєдналися до цих угод.

Що передбачає угода

Президент Володимир Зеленський зазначив, що зобов'язання Великої Британії щодо забезпечення безпеки діятимуть до моменту вступу України до НАТО.

Угода передбачає:

гарантовану щорічну фінансову допомогу в розмірі 2,5 млрд фунтів ($3 млрд);

розширення співпраці в розвідці та кібербезпеці.

"Якби така домовленість була досягнута в 1991-му війни б не було", — заявив Зеленський.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак наголосив, що це перше зобов'язання з безпеки, підписане Україною. Він також нагадав про те, що Велика Британія першою надала Україні летальну зброю, танки, далекобійні ракети та інше військове обладнання.

Лідери також повідомили про те, що в угоді визначено термін її дії — десять років з можливістю продовження. Проте, у разі вступу України до НАТО до закінчення цього терміну, зобов'язання з безпеки автоматично переходять під юрисдикцію НАТО.

Згідно з угодою, Велика Британія обмінюватиметься з Україною розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовим вишколом й посилить оборонно-промислове співробітництво.

Нагадаємо, 12 січня стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак з офіційним візитом прибув до України.