Ракети, снаряди, ППО: Британія виділила Україні допомоги на рекордні £2,5 млрд (відео)

За словами британського прем'єра Ріші Сунака, Лондон підтримуватиме Київ, поки в цьому буде необхідність. Частина з виділених коштів піде на виробництво та закупівлю дронів різних типів.

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Велика Британія надасть Україні найбільший від початку війни пакет оборонної допомоги в розмірі 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів. Про це заявив прем'єр-міністр Ріші Сунак, який прибув 12 січня до Києва з офіційним візитом, передає "Суспільне".

За його словами, виділена допомога, яка діятиме наступні два роки, на 200 мільйонів фунтів стерлінгів більша, ніж було з моменту повномасштабного вторгнення.

"Фінансування допоможе використати найкращий військовий досвід і оборонне виробництво Великої Британії для забезпечення перемоги України на полі бою, зокрема в таких критично важливих галузях як ракети дальнього радіусу дії, протиповітряна оборона, артилерійські боєприпаси та безпека на морі", — йдеться в пресрелізі на сайті британського уряду.

Додатково йдеться про навчання ще тисяч українських військових.

Зокрема, із суми у 2,5 мільярда щонайменше 200 мільйонів фунтів піде на те, щоб втілити в життя масштабну програму із закупівлі та виробництва військових безпілотників. Туди увійдуть розвідувальні, ударні та морські дрони дальнього радіусу дії. Завдяки цим технологіям у ЗСУ з'являться нові можливості для захисту мирного населення та для ударів по противнику як на суші, так і на морі.

"Це буде найбільше постачання безпілотників в Україну з усіх країн. Очікується, що більшу частину безпілотників буде вироблено у Великій Британії, а Міністерство оборони працюватиме з міжнародними партнерами, щоб значно збільшити кількість безпілотників, які постачатимуться для оборони України", — ідеться в повідомленні.

Прокоментував допомогу з боку Великої Британії і президент України Володимир Зеленський. За його словами, підтримка з боку Лондона триватиме роками.

"Велика Британія гарантує 2,5 мільярда на цей рік, і ця допомога продовжиться в наступні роки. Термін дії — десять років", — ідеться в повідомленні.

Також 12 січня Україна та Велика Британія підписали безпекову угоду, яка діятиме до повноправного членства Києва в НАТО. За словами президента Володимира Зеленського, якби такої домовленості було досягнуто 1991-го року, то війни з Росією б не було.