У Польщі планують незабаром завершити роботу над угодою про гарантії безпеки для України

Голова ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль зазначив, що Польща з самого початку війни не припиняє підтримку українців.

Related video

Вже незабаром буде готова угода України і Польщі про гарантії безпеки. Зараз робота над документом проходить завершальну стадію. Про це в інтерв'ю PAP заявив польський депутат і керівник ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль.

"Зараз прискорюється робота над безпековою угодою між нашими країнами. Незабаром вона буде готова, але ця угода з нашого погляду буде лише доповненням, такою собі вишенькою на торті. Адже весь процес військової підтримки України триває вже понад два роки, і, без сумніву, Польща була першою у цьому процесі", — наголосив він.

За словами Коваля, нині найбільший виклик полягає у захисті українських міст. Крім того, Коваль додав, що потрібно "дати надію солдатам на передовій, що вони отримають підтримку, і дати Україні можливість реальної оборони".

"Реальна оборона — це також можливість завдання ударів по стратегічних військових об'єктах на території Росії", — сказав парламентар. Павел Коваль додав, що Польща може відіграти ключову роль у відновленні України.

Станом на сьогодні Україна вже уклала безпекові угоди з понад 15 країнами. Більшість серед них — це європейські країни. До того ж нещодавно Україна та США підписали угоду про гарантії безпеки.

22 січня польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про приєднання його країни до декларації "Групи семи" (G7) щодо гарантій безпеки для України.

Також 27 травня між Києвом і Мадридом відбулося підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Королівством Іспанія.