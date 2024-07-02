Який шлях до перемоги: Блінкен виклав концепцію США про війну з РФ (відео)

Україна повинна стати успішною у трьох напрямках і це буде найкращою відповіддю президенту РФ, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен. Про можливість перемоги на полі бою американський політик не згадав.

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Уряд США втілює у життя концепцію успіху України, яка допоможе їй перемогти Росію та розвивати свою економіку. Концепція не включає участь американців у війні, але передбачає певну допомогу від Північноатлантичного альянсу. Про деталі плану державний секретар Ентоні Блінкен розповів під час виступу в Інституті Брукінгса (Brookings Institution in Washington), який 1 липня транслювався на YouTube-каналі Держдепу.

Блінкен дав відповідь на питання, як США бачать перемогу України у війні з РФ. Політик почав з того, як виглядатиме успіх України. З його слів, Україна буде мати розвинену економіку та сферу оборони, матиме "стійку демократію". Після цього він перелічив дії США, які призведуть до перемоги у війні з РФ:

питання безпеки — протягом 10 років 30 країн укладуть з Україною безпекові угоди, а на Вашингтонському саміті НАТО надасть Україні нові засоби протиповітряної оборони;

питання економіки — урядовці США стимулюють інвестиції.

Крім того, є ще один напрям, який прямо не пов'язаний з США — кроки для вступу до ЄС. Блінкен упевнений, що українці зроблять все необхідне для "зміцнення та поглиблення демократії".

Три перелічені напрями зроблять Україну успішною і це має вплинути на президента РФ Володимира Путіна, пролунало під час виступу американського урядовця.

"Успішна країна, яка міцно стоїть у цих трьох сферах, і є найсильнішою відповіддю Путіну", — заявив Блінкен, не пояснивши при цьому, чи можлива перемога на полі бою.

Війна з РФ - Ентоні Блінкен про перемогу України

Зазначимо, станом на 2 липня Україна уклала 20 безпекових угод: 19 — з країнами Великої сімки та іншими державами, і одну — з Європейським Союзом. Угода з ЄС була підписана 27 червня під час візиту Брюссель президента України Володимира Зеленського. Перед цим, 15-16 червня, відбувся Глобальний мирний саміт, у якому взяли участь 101 делегація. Приїхали представники країн з усіх частин світу, а підсумкове комюніке підписали майже 80.

Тим часом перед самітом з'явилась заява Володимира Путіна, у якій він виклав власну концепцію завершення війни. На думку російського керманича, Україна має віддати Росії чотири області та Крим, відвести війська, а Росія при цьому може припинити стріляти.

9-11 липня має відбутись Вашингтонський саміт НАТО. На цьому саміті не планують оголосити про можливість членства України. Натомість ітиме мова про створення спеціальної структури, яка буде організовувати безперебійне надходження військової допомоги.

Нагадуємо, 2 липня анонімний чиновник США розповів ЗМІ про нову місію НАТО у Німеччині, яка буде працювати на підтримку України.