Потрібно €40 млрд: на саміті НАТО шукатимуть гроші на підтримку України, — Столтенберг (відео)

Більшість країн-членів НАТО зобов'язані виділяти по 2% ВВП на оборону, нагадав генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Ще один напрямок видатків — пошук грошей на допомогу Україні, які мають стати захистом від Дональда Трампа.

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Однією з тем Вашингтонського саміту НАТО буде забезпечення військових потреб України. Для цього члени Північноатлантичного альянсу повинні домовитись, як будуть надавати по 40 млрд євро щороку. Про що говоритимуть на липневому саміті, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів під час брифінгу після наради у Латвії, який транслювався на YouTube-каналі альянсу.

Столтенберг пояснив, що країни-члени НАТО повинні погодити різнопланову підтримку України — політичну, фінансову, безпекову. Крім того, він очікує, що протягом найближчих років 2/3 урядів виділятимуть не менш як 2% бюджету на військові потреби. Завдяки цим крокам НАТО реалізує "найбільші комплексні заходи безпеки з часів холодної війни". Щодо російсько-української війни посадовець запевнив, що допомога надаватиметься тривалий час.

Під час виступу перед журналістами генсек альянсу вказав, які питання вирішать союзники щодо України:

погодяться взяти на себе тривалу, а не одноразову, допомогу — раніше Фокус писав, що ідеться про виділення 40 млрд євро на рік;

НАТО буде координувати надання зброї та навчання військових;

союзники візьмуть на себе зобов'язання підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Під час зустрічі лідерів НАТО у Вашингтоні у липні союзники зроблять важливі кроки щодо трьох питань. Вони погодяться посилити нашу підтримку України на довгий період часу. Я очікую, що альянс буде керувати координацією забезпечення обладнання та навчання, і що союзники візьмуть фінансові зобов'язання підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", — сказав Столтенберг.

Саміт НАТО — деталі зустрічі

Вашингтонський саміт НАТО відбудеться 9-11 липня 2024 року. Представники 32 країн зустрінуться на ювілейному, 75-ому, зібранні, під час якого поговорять про основні загрози безпеці альянсу: про війну РФ в Україні, про дії Північної Кореї та Китаю, які підтримують РФ, про війну у Центральній Азії, де Ізраїль відбиває атаки терористів ХАМАС і діє Іран.

Зазначимо, наприкінці травня західні ЗМІ повідомили, що Столтенберг планує звернутись до лідерів країн НАТО щодо щорічного виділення Україні 40 млрд євро. Мета цієї ініціативи — "запобіжник" на випадок, якщо на президентських виборах у США в листопаді 2024 року переможе республіканець Дональд Трамп. Трамп при цьому неодноразово запевняв, що готовий розпустити НАТО і завершити війну в Україні за один день.

Нагадуємо, у червні голова уряду Угорщини, країни-члена НАТО, Віктор Орбан вкотре нагадав позицію республіканця щодо російсько-української війни. Тим часом президент РФ Володимир Путін вкотре пригрозив членам альянсу ядерним або неядерним ударом, якщо вони особливо сильно підтримають Україну.