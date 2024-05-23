Для потреб ЗСУ потрібно ще 300 млрд грн: у Раді анонсували чергове підвищення податків

За словами голови бюджетного комітету Данила Гетманцева, фінансування військових потреб України відбувається за рахунок внутрішніх джерел, на це не можна використовувати кошти західних партнерів.

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На фінансування потреб ЗСУ до кінця поточного року необхідно виділити ще принаймні 300 млрд грн. Це передбачає підвищення як видаткової, так і дохідної частини бюджету. Таку думку озвучив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що фінансування української армії відбувається за рахунок внутрішніх джерел, на ці потреби немає можливості запозичити кошти західних партнерів. До того ж Гетманцев додав, що Кабмін підраховує потреби, але вже відомо, що вони "дуже великі".

"Щонайменше 300 млрд до кінця року. Як можна зібрати такі гроші? Знову почекаємо на пропозиції від Кабміну. Але так, їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки. Тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворювальних прямих і непрямих податків, зокрема ПДВ, ВЗ й акцизів", — заявив він.

Водночас Данило Гетманцев назвав підвищення податків не "добрим" кроком для економіки, при цьому він наголосив, що війна загалом — "це дуже погано".

"Але чи є інші варіанти на столі? Ні, в альтернативі майно або життя ми однозначно обираємо життя", — зазначив він. Також Гетманцев запевнив, що контроль за витрачанням коштів надалі лише посилюватиметься, і висловив сподівання, що боротьба з тінню / контрабандою зміцнюватиметься.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів розробляє проєкт закону про підвищення військового збору та податку на додану вартість.

Також Фокус писав, що в Україні деяким підприємцям дозволили не сплачувати податок із доходу фізичних осіб (ПДФО), єдиний податок і єдиний соціальний внесок.