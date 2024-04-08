Деякі ФОП в Україні можуть не сплачувати податки: яку умову потрібно виконати

Як пояснили у Державній податковій службі, до підприємців не застосовуватимуть покарання, якщо у них дійсно не буде можливості виконувати свої податкові зобов'язання.

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В Україні деяким підприємцям дозволили не сплачувати податок з доходу фізичних осіб (ПДФО), єдиний податок та єдиний соціальний внесок. Таке право є у фізичних осіб-підприємців (ФОП) першої та другої груп без найманих працівників, які потрапили під мобілізацію під час дії воєнного стану. Як повідомила пресслужба Державної податкової служи (ДПС), щоби не сплачувати податки, ФОПам потрібно надати податківцям деякі документи.

Як підприємцям не сплачувати ПДФО, єдиний податок та єдиний соціальний внесок

Як пояснили у держструктурі, для цього впродовж десяти днів після демобілізації (або ж після реабілітації, якщо демобілізований перебував на лікуванні) підприємцям потрібно надати органам доходів і зборів за місцем податкової реєстрації:

заяву самозайнятої особи;

копію військового квитка чи іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов на військову службу під час мобілізації.

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"Якщо ФОП після демобілізації перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, на особливий період, заява з копією відповідного документа подаються протягом 10 днів після закінчення її лікування (реабілітації)", — йдеться у повідомленні.

У ДПС також зауважують, що на період дії воєнного стану призов на військову службу — офіційна підстава для платників податків не сплачувати державі відрахування зі своїх доходів (п.п. 69.1 п. 69 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.07.2022 № 225).

Якщо ж ФОП не може надати заяву та відповідні документи чи їхні копії у визначені строки, тоді подати їх можна одночасно з набуттям можливості виконання податкових обов’язків (наприклад, реєстрації податкової накладної, подання звітності, сплати невиконаного податкового зобов’язання). Втім, зробити це потрібно не пізніше за 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей.

"Якщо контролюючий орган вирішить, що у ФОПа відсутня можливість своєчасно виконувати свої податкові зобов'язання, підприємцю не загрожує жодна передбачена законом відповідальність", — пояснили у Державній податковій службі.

Тим часом нагадаємо, що в Україні може з'явитися військовий збір для приватних підприємців. Очікується, що ФОПи першої та другої групи платитимуть 1,5% від мінімальної зарплати.

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Крім того, уряд після війни планує запровадити нову податкову систему. За словами голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, завдяки реформі з'явиться справедливий підхід до оплати податків.