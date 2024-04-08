Некоторые ФЛП в Украине могут не платить налоги: какое условие нужно выполнить

Как пояснили в Государственной налоговой службе, к предпринимателям не будут применять наказание, если у них действительно не будет возможности выполнять свои налоговые обязательства.

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В Украине некоторым предпринимателям разрешили не платить налог с дохода физических лиц (НДФЛ), единый налог и единый социальный взнос. Такое право есть у физических лиц-предпринимателей (ФЛП) первой и второй групп без наемных работников, которые попали под мобилизацию во время действия военного положения. Как сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС), чтобы не платить налоги, ФЛП нужно предоставить налоговикам некоторые документы.

Как предпринимателям не платить НДФЛ, единый налог и единый социальный взнос

Как пояснили в госструктуре, для этого в течение десяти дней после демобилизации (или же после реабилитации, если демобилизованный находился на лечении) предпринимателям нужно предоставить органам доходов и сборов по месту налоговой регистрации:

заявление самозанятого лица;

копию военного билета или другого документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве на военную службу по мобилизации.

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"Если ФЛП после демобилизации находится на лечении (реабилитации) в связи с выполнением обязанностей по мобилизации, на особый период, заявление с копией соответствующего документа подаются в течение 10 дней после окончания его лечения (реабилитации)", — говорится в сообщении.

В ГНС также отмечают, что на период действия военного положения призыв на военную службу — официальное основание для налогоплательщиков не уплачивать государству отчисления со своих доходов (п.п. 69.1 п. 69 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" НКУ, утвержденный приказом Министерства финансов Украины от 29.07.2022 № 225).

Если же ФЛП не может предоставить заявление и соответствующие документы или их копии в определенные сроки, тогда подать их можно одновременно с приобретением возможности выполнения налоговых обязанностей (например, регистрации налоговой накладной, представления отчетности, уплаты невыполненного налогового обязательства). Впрочем, сделать это нужно не позднее 60 календарных дней с первого дня месяца, следующего за месяцем восстановления таких возможностей.

"Если контролирующий орган решит, что у ФЛП отсутствует возможность своевременно выполнять свои налоговые обязательства, предпринимателю не грозит никакая предусмотренная законом ответственность", — пояснили в Государственной налоговой службе.

Тем временем напомним, что в Украине может появиться военный сбор для частных предпринимателей. Ожидается, что ФОПы первой и второй группы будут платить 1,5% от минимальной зарплаты.

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Кроме того, правительство после войны планирует ввести новую налоговую систему. По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, благодаря реформе появится справедливый подход к оплате налогов.