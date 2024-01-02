Гильотина для упрощенки. Как национальная стратегия доходов приведет к расцвету коррупции

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Продолжим анализ Национальной стратегии доходов. Теперь поговорим об упрощенной системе налогообложения.

Необходимость изменений аргументируется в этом документе тем, что крупные налогоплательщики пользуются упрощенной системой и пропускают через нее большие объемы контрабандного и контрафактного товара. Перевожу это простым языком: из-за бешеной коррупции на таможне и в налоговой они не могут остановить злоупотребления, потому что крупные неплательщики налогов покупают таможенников и налоговиков оптом. Поэтому единственный путь, по их мнению, заключается в фактической отмене системы. Лечение головной боли с помощью гильотины, так сказать.

Напомню, что упрощенная система была введена в свое время как раз из-за фактического признания государством неспособности преодолеть коррупцию. Основная идея заключалась не в уменьшении ставок, а в избежании контакта с налоговиками для массы мелких предпринимателей.

Если в супермаркете каждый кассир — это ФЛП, то это легко выявить и наказать. Если через границу едет iPhone под видом зеленого горошка, это легко выявить и наказать. Этого не делается, потому что нет на то воли и решения руководства, а дополнительные деньги к празднику налоговику и таможеннику не лишние.

Ряд особенностей документа наводит на мысль, что речь идет не только о коррупции. Речь идет о систематической зачистке микро- и малого бизнеса, который своей независимостью создает проблемы. Например, микро- и малый бизнес понимается как стартапы, то есть новые бизнесы, которые еще не выросли. А как тогда понимать сотни тысяч мелких предпринимателей, которые всю жизнь ведут свое небольшое дело, обеспечивая семью благосостоянием, себя — достоинством, государство — самостоятельностью? Они никогда не вырастут, но они — основа социальной стабильности. Или в стране должны остаться только олигархи и люмпены?

В сочетании с коррупцией и отменой банковской тайны (доступом налоговиков к банковским счетам) все это выглядит отвратительно, господа.

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Документ отмечает, что изменения будут внедряться только после преодоления коррупции в налоговой. Тут я растрогался и заплакал большими слезами.

Коррупция преодолевается как раз упрощением системы и достижением ее большей прозрачности, а не проведением тренингов и усилением службы внутренней безопасности, как предлагает стратегия. То есть там, где надо упростить, наоборот, происходит усложнение. А коррупционеров будут сажать, утверждает документ, вот уже открыли 8 (!) уголовных дел на коррумпированных налоговиков. Тут я заплакал от умиления во второй раз.

Итак, упрощенная система налогообложения микро- и малых предприятий будет ликвидирована в течение трех лет. Очевидно, понадобится больше налоговиков, чтобы вести налогоплательщиков на усложненной системе.

Еще раз повторюсь: неправильно сводить обсуждение к ставкам налогов. Неправильно называть критиков документа людьми, которые не понимают необходимости повышения ставок во время войны. Потому что суть национальной стратегии не в поднятии ставок, а в расширении коррупции.

Коррупции будет больше, поэтому правоохранительным органам надо будет больше детективов и следователей. Это называется в кибернетике "положительная обратная связь", простым языком — самоусилитель.

Итак, подытожим. Исходя из невозможности преодолеть коррупцию в налоговой и на таможне, стратегия предлагает существенно ее расширить. Народная мудрость говорит: в прошлом году все съел долгоносик, поэтому в следующем году засеем вдвое больше, пусть он съест и подавится.

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