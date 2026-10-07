Баллы для Путина: при каких условиях Россия сможет продолжать войну

Безусловно, Россия может воевать годами. Но Россия не может воевать годами.

Объясню.

Россия может воевать годами, закручивая гайки, печатая деньги, заимствуя у будущих поколений, мобилизуя все новые поколения пушечного мяса, усиливая внутренние репрессии, сдавая страну по кусочкам Китаю, обманывая Америку и пугая Европу.

Но при одном условии — если при этом демонстрируется какой-то результат. Целевой аудиторией этой демонстрации являются собственные приспешники, которым нужно подтвердить, что царь еще способен; собственное общество, которое нужно заверить, что "царь настоящий и еще огого"; Китай, который нужно убедить, что игра еще не закончилась (что бывает, когда игра заканчивается, поинтересуйтесь у знатоков го); Америка и Европа, которые должны уважать и бояться.

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Если результата нет, то Россия не может в таком режиме продолжать войну годами. "Ястребиное крыло" будет требовать замены царя на более способного, "голубиное крыло" будет искать возможности для отдельных переговоров с Западом, Запад перестанет обращать внимание на громкие заявления, а Китай решит, что настало время подведения итогов.

Вот почему Путину крайне нужны результаты. Либо на украинском фронте, либо в украинском тылу, либо на европейском фронте, либо где-нибудь.

Итак, наша главная задача — не давать Путину результатов. Поэтому предлагаю рассматривать деятельность каждого человека (начиная с себя) с точки зрения: не набрал ли я сегодня Путину несколько очков? В идеале ответ на этот вопрос должен быть таким: "Наоборот, сегодня я отнял у Путина несколько очков". Те, кто служит в Силах обороны, делают это каждый день. Те, кто работает в оборонной отрасли, — тоже. Но этот вопрос касается всех нас.

Не будьте частью проблемы, будьте частью решения.

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