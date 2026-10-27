Как раньше уже не будет: сломались 7 основных вещей, и их не восстановить

Сломались 7 основных привычных вещей. Им пришел конец.

Конец мирового порядка. Конец представлениям о том, что в мире существуют нерушимые правила и принципы, надежные союзы и союзники. Что мир руководствуется ценностями и договоренностями. Что можно иметь небольшой оборонный бюджет и заботиться только о благосостоянии, а о безопасности позаботится кто-то другой. Что между миром и войной есть четкая граница, и можно не допустить войны за эту границу. Конец глобализации. Подавляющая часть мировой торговли проходит через несколько узких проливов. Условные варвары могут парализовать мировую торговлю, которую защищают авианосцы, — это когда-то раздражало нас в "Цивилизации" Сида Мейера, а сейчас это реальность. Цепочки создания добавленной стоимости могут внезапно и резко прерваться. Проданные вам товары или услуги могут внезапно перестать работать из-за отдаленного политического решения. Себестоимость сегодня уже не королева — приходится задумываться о безопасности, когда покупаешь что-то на другом континенте. Конец безусловного роста. Экстенсивная модель экономики основывалась на трёх вещах: росте населения, экспансии на новые рынки и неисчерпаемости природных ресурсов. Сейчас все три фактора уперлись в ограничения. А бизнес привык всегда закладывать в финансовые планы больше, чем в прошлом году. На дешёвые деньги в мире больше нельзя полагаться (нам-то всё равно, у нас их никогда не было). В конце концов, бывает и так, что ВВП всё-таки растёт, а все показатели качества жизни падают. Конец прежнего образа жизни. Раньше образование было социальным лифтом на всю жизнь. Сейчас этот лифт часто не работает, ходит с перебоями и в обе стороны. Принцип, согласно которому дети будут жить лучше родителей, выходит из употребления. А всё меньшему количеству детей придётся кормить всё большее количество стариков, поэтому договор между поколениями сильно трещит по швам. Конец идеологий. Правые и левые всё меньше отличаются экономическими программами, соревнуясь в популизме: кто больше и красивее пообещает и ничего не сделает. Мечты об общественном консенсусе тщетны. К тому же неформальные институты представительства интересов (часто сосредоточенные на одной проблеме) приобретают большее значение, чем формальные. Конец веры в прогресс. Демократия и свобода не победили во всем мире, как считалось когда-то после распада СССР. Формальная образованность растет, а зрелости и мудрости от этого не прибавляется. Накопление знаний не преобразуется в другие хорошие вещи: мир, благосостояние, справедливость и т. д.

Всё это произошло не за один день. Процесс шёл постепенно и порой незаметно, но вот, наконец, мы здесь.

Вы скажете, что я обещал 7, а получилось 6. Шесть — не очень красивое число, а семь всем нравится. Так что вот вам седьмое, которое объясняет предыдущие.

7. Конец предсказуемости и уверенности. На самом деле шесть вышеупомянутых привычных вещей не исчезли навсегда, одновременно, повсеместно и для всех. Исчезла наша уверенность в том, что они вечны и гарантированы.

Это не закат мира. Это разрыв эпох — старые правила больше не действуют, а новые ещё не написаны. Межцарствие (interregnum).

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Кто будет устанавливать эти новые правила?

В истории постоянно случалось, что в переходный период новые правила устанавливают мелкие игроки с периферии системы. Те, кто живёт на краю, на границе, и первыми видят рассвет новых трендов. Те, кто обладает смелостью принимать решения. Те, кого не избаловала хорошая жизнь в центре системы. Те, кто способен действовать в условиях неопределённости, не ожидая гарантий от мира. Те, кто быстрее адаптируется.

Возможно, это мы.

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