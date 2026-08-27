Маршрутка как зеркало мышления: почему мы принимаем решения, не задумываясь, и как с этим бороться

Маршрутка как зеркало мышления.

Многие обижаются, когда я говорю о детском мышлении. Но это же всего лишь термин (возможно, не очень удачный) для обозначения давно и хорошо изученного явления.

Вот вам маршрутка — наглядный пример.

Думаю, вы часто сталкивались с людьми, которые занимают место ближе к проходу, оставляя место у окна свободным. Возможно, вас такое поведение раздражало так же, как и меня. Но давайте внимательно рассмотрим этот феномен.

Если спросить такого человека, он скажет, что ему скоро пора выходить. Хорошо видно, что никто из таких людей не мыслит даже простыми цепочками событий, не говоря уже о более сложных вещах.

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Ведь представьте, что другой пассажир выходит там же. Тогда, если вы сидите у прохода, вам придется пропустить его на место у окна или самому пересесть, а если вы сидите у окна, то этого делать не нужно.

Если другой пассажир выходит еще раньше, то, если ты сидишь у прохода, придётся пропускать его дважды или самому пересаживаться, а если сидишь у окна, то в этом нет необходимости.

Если другой пассажир выходит позже, то, если ты сидишь у прохода, тебе придется его пропустить. А если ты сидишь у окна, то он пропустит тебя.

Итак, мы видим, что место у прохода во всех случаях требует больше движений и усилий, чем место у окна.

Но люди садятся у прохода.

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Вы скажете, что это потому, что они хамы и нахалы. Но легко убедиться, что это не так. Они просто считают, что место у окна требует от них больше движения.

Подавляющее большинство людей не способно понять такие простые вещи, пока им это не скажут. Большинство исследователей считает, что таких в среднем 70%. Гораздо более оптимистичный Майкл Коммонс полагает, что таких всего 40%. Очевидно, цифры различаются от страны к стране, поскольку многочисленные эксперименты, описанные в книгах Роберта Сапольски, доказывают: эта особенность передается через культуру, а не гены.

При чем здесь дети?

Дэниел Канеман получил Нобелевскую премию за исследования быстрого и медленного мышления (одноименная книга является обязательной для всех, кто принимает решения). Но медленное мышление развивается только одновременно с формированием лобной коры головного мозга, этот процесс завершается примерно после 20 лет. Когда единственное доступное мышление — это простое и быстрое, то это дети и подростки. Очевидно, что пожилые люди обладают таким мышлением, но это не означает, что они учатся им пользоваться.

Вы скажете, что маршрутка — это неважно. В конце концов, не так уж сложно пересесть лишний раз. Но отсутствие навыка медленного мышления означает, что люди будут мыслить точно так же, комментируя посты в соцсетях, посещая супермаркет (к радости маркетологов), а главное — на избирательных участках (на горе себе и нам).

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