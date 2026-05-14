Поле боя — ваше сознание. Почему усилились информационные атаки на Украину и как им противостоять

Неспособность сломать оборону украинского войска на фронте и неспособность сломать украинское общество ударами по инфраструктуре заставляет агрессора приумножать информационные атаки. По крайней мере здесь у него лучше получается.

На мой взгляд, очень стыдно было бы с большими жертвами и героизмом выстоять в горячей войне и после этого потерпеть поражение в войне информационной. Добровольно отдать бункерному лысому деду победу, которую он был неспособен получить с помощью тысяч танков и десятков тысяч дронов. Давайте честно, это был бы позор высочайшего уровня и обесценивание наших жертв и героев.

Что делать руководителям государства, понятно: признать кризис и начать из него выбираться. Признать ошибки и начать их исправлять. Я об этом писал много раз, нет смысла повторять.

А что делать каждому и каждой из нас, мы часто забываем. А нам надо только одно: не вестись на российские вбросы и не распространять российскую пропаганду. Даже если там есть зерно правды (всегда добавляют). Даже если эмоционально тригерирует. Даже если очень хочется.

Поле боя — ваше сознание. И вы за него несете полную ответственность. Держите линию, не отступайте, не бросайте позиций, иначе все посыплется.

