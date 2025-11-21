Еще один Майдан страна не выдержит: 4 грани политического кризиса в Украине

21 ноября — критический день для украинских автократов. Дважды, в 2004 и 2013, это был очень критический день, когда история прошла по лезвию ножа.

Почему именно ноябрь? Кто-то говорит, что завершение сельскохозяйственного сезона. Но Украина урбанизирована, а первыми на Майданы выходили молодежь и средний класс, далекие от копания картошки.

Возможно, в ноябре автократы уверены, что люди уже готовятся к зиме, к праздникам, меньше занимаются свободами. Но опыт должен был научить, что это не так.

Между тем мы имеем в Украине самый большой политический кризис со времен февраля 2014 года.

Этот мультикризис состоит из четырех: политический, коррупционный, управленческий и безопасностный.

Відео дня

Коррупционное измерение понятно. Отмечу лишь, что когда друзья президента получают возможность раздавать должности и контролировать потоки, они не ограничатся одной отраслью — энергетикой. Я уверен, мы узнаем новости и из других сфер.

Политический кризис заключается в том, что общество потеряло необходимый уровень доверия к власти. Социологи говорят, что рейтинг президента пока не пострадал. Это ненадолго. Уровень усталости и разочарования чрезвычайно высок. Понимание, что тыл в темноте, а фронт с меньшим объемом вооружения не по объективным причинам, а из-за воровства денег друзьями президента, придет очень скоро. От любви до ненависти один шаг.

Политический кризис проявляется в недееспособности парламента — в критический момент, когда надо принимать бюджет и евроинтеграционные законы, от которых зависит финансирование Украины.

Важно

Скандал века: как Миндичгейт ударит по бюджету Украины и приведет к отставкам в Кабмине

Кризис безопасности имеет два измерения. Во-первых, слабостью Украины уже воспользовалась Россия, запустив на очередной круг Уиткоффа-Дмитриева (иногда кажется, что это братья-близнецы).

Во-вторых, под толстым слоем коррупции оказалась государственная измена: Россия систематически пользовалась коррумпированностью друзей президента, чтобы расставить на ключевые должности своих людей. На данный момент мы видим их в сфере ядерной безопасности, они способствовали захвату атомной станции. По мере разворачивания коррупционного кризиса выплывут и другие факты государственной измены.

Значительно меньше сказано об управленческом кризисе, а он меня пугает чуть больше. Известная теорема кибернетики утверждает, что слишком упрощенная система управления приведет к коллапсу той сложной системы, которой она управляет. В практической жизни это воплощается в ситуациях, когда огромным количеством проблем никто не занимается, потому что они не проходят через узкий входной канал управляющей системы. Когда никто ничем не управляет, во многих случаях система выедет на усилиях активных граждан. Во многих, но не во всех. Добавьте к этому тихую забастовку бюрократов, которые не могут нормально работать в условиях политического кризиса, потому что не знают, за что их накажут, а за что вознаградят.

Последний параграф я переписал трижды, убрав все, что может вас слишком сильно напугать. Но, повторюсь, управленческий кризис меня пугает больше. Так что я о нем еще буду писать. Возможно, уже не выбирая слов.

В условиях такого мультикризиса хуже всего — это делать вид, что ничего не произошло.

Майданами нельзя управлять государством, сказал вчера Мирослав Маринович, потому что майданы — это признак, что что-то не так, и мы должны сделать, чтобы они были не нужны.

Призываю всех политиков приложиться к тому, чтобы следующий Майдан был не нужен.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно