Россия еще не дозрела до мирных переговоров — с каким настроением мир вступает в ноябрь

Наступает ноябрь, и по логике, должны были бы начаться мирные переговоры. Ведь Россия не смогла достичь за лето-осень никаких стратегических целей, поэтому нет оснований надеяться, что сможет достичь в дальнейшем. Тем временем санкции усиливаются, будет только хуже, и логично было бы выйти на передышку (так необходимую России) тогда, когда еще все не так плохо, когда еще не поздно.

Но переговоры не начнутся, потому что действует другая логика. Во-первых, невозможно просто прекратить войну. Миллион контрактников нельзя оставить на линии боевого соприкосновения без действия, нельзя вернуть на пункты постоянной дислокации (потому что их не существует), нельзя просто вернуть домой (потому что они снесут всю Россию, как в 1917). Во-вторых, нельзя завершить войну, не достигнув хоть каких-то "целей СВО", что бы это ни означало и как бы они ни менялись очередной раз. Что-то надо предъявить массам и элитам, чтобы было видно, что царь является победителем. И что-то надо делать с раскочегаренной машиной военно-промышленного комплекса, бенефициарами которой являются все высшие элиты страны.

Відео дня

Поэтому продолжится все то, что уже было летом и в начале осени.

На что надеется Россия? На то, что удастся все же где-то серьезно прорвать фронт. На то, что удастся оставить украинские города без света и тепла, и украинское общество будет требовать мирного соглашения на любых условиях. На то, что Трамп в очередной раз купится на российские обещания суперпроектов.

На что надеется Украина? На то, что российская экономика стремительно летит в пропасть. На то, что российская ПВО выносится средствами поражения и стягивается к Москве, оставляя все больше объектов вне Москвы полностью незащищенными, поэтому удастся дотянуться до российского нефтяного экспорта и других ключевых точек. На то, что санкции каждый раз уменьшают способность России вести войну.

Важно

"Карибский кризис 2.0" сорвался: почему шантаж Путина "Буревестником" провалился

На что надеется Европа? На то, что Украина выиграет время. На развертывание собственного производства и вооруженных сил. На увеличение европейского единства.

На что надеются США? На то, что начнутся переговоры с Китаем, предметом которых будет новый мировой порядок. И тогда мир в ключевых точках планеты станет следствием установления этого порядка. В том числе Китай поможет успокоить Россию.

На что надеется Китай? На то, что Россия с ее огромными ресурсами попадет ему в руки без единого выстрела. И в сценарии консолидации власти в Москве, когда империя превращается в тоталитарное государство, и в сценарии коллапса власти в Москве, когда все распадается хаотично, — в обоих сценариях все попадает в руки Пекина. На то, что контроль над Арктикой сделает Китай безусловным лидером гонки.

На что надеются все остальные? На то, что это пройдет.

Вот с такими надеждами мир входит в ноябрь.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно