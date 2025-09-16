Поддержите нас UA
Поддержать или не поддержать Украину: почему страны мира выбирают ту или иную позицию

Далеко не все страны мира выступают за Украину в противостоянии с Россией, и у каждой на это есть свои причины. Политический аналитик Валерий Пекар объясняет, почему та или иная страна может поддерживать нас, а почему становится на сторону России.

Валерий Пекарь
Валерий Пекарь
Философ
Митинг на Западе в поддержку Украины
Поддержать или не поддержать — у каждого свои причины | Фото: Getty Images
Почему страны поддерживают Украину?

  1. Ради собственной безопасности. Страны Восточной, Центральной и Северной Европы знают, что такое российская агрессия. Они понимают, что после падения Украины война придет на их землю.
  2. Ради сохранения мирового порядка, основанного на правилах, договоренностях и альянсах. Если все это больше не работает, если агрессия остается безнаказанной, то агрессии станет больше, и многим странам придется пролить больше крови собственных граждан.
  3. Ради экономического интереса. Российская агрессия подрывает стабильность глобальной экономики (зерновые рынки, энергетика, логистика). Поддержка Украины — это инвестиция в стабильность торговых путей и рынков.
  4. Но есть место и идеализму. Вся человеческая цивилизация построена на архетипе победы слабой отважной правды над жестокой тупой силой. Давид и Голиаф, триста спартанцев, повстанцы против галактической империи в "Звездных войнах" или "Дюне", хоббиты против Саурона, Гарри Поттер против Волдеморта и так далее.

Почему страны не поддерживают Украину?

  1. Потому что отравлены безопасностью. Многие граждане считают, что это не их война, что война не придет к ним или же от нее можно будет спрятаться. А милитаризация забирает деньги из семейного бюджета. А Россия удовлетворится Украиной и дальше не пойдет. Популисты этим пользуются ради увеличения собственных рейтингов.
  2. Зависимость от России. Некоторые страны до сих пор сильно зависят от российских энергоносителей, рынков или инвестиций. Они боятся экономических потерь больше, чем выгод от победы Украины.
  3. Потому что боятся распада России. Поражение России почти наверняка означает ее распад, а это ассоциируется с неприемлемыми рисками, вроде распространения ядерного оружия, масштабного кризиса беженцев, радикального исламизма, роста силы Китая. Ловушка москвоцентризма, в которую попали западные аналитики и политики, не позволяет увидеть хорошие сценарии, ведущие к устойчивому миру и экономической выгоде.
  4. Потому что в течение многих лет работают российские деньги, российская пропаганда, недостатки российских студий.
  5. Потому что не срабатывает антиколониальный нарратив. Многие страны, которые сами были колониями и получили свою независимость в борьбе, не понимают, что Украина ведет антиколониальную борьбу против империи, которая хочет снова ее захватить. Это потому, что украинцы белые, и из-за антизападных настроений, а также потому, что Россия воспринимается как потомок Советского Союза, который выглядел как антиколониальная сила, хотя был жестоким колонизатором своих собственных колоний.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

