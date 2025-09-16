Мнения
Поддержать или не поддержать Украину: почему страны мира выбирают ту или иную позицию
Далеко не все страны мира выступают за Украину в противостоянии с Россией, и у каждой на это есть свои причины. Политический аналитик Валерий Пекар объясняет, почему та или иная страна может поддерживать нас, а почему становится на сторону России.
Почему страны поддерживают Украину?
- Ради собственной безопасности. Страны Восточной, Центральной и Северной Европы знают, что такое российская агрессия. Они понимают, что после падения Украины война придет на их землю.
- Ради сохранения мирового порядка, основанного на правилах, договоренностях и альянсах. Если все это больше не работает, если агрессия остается безнаказанной, то агрессии станет больше, и многим странам придется пролить больше крови собственных граждан.
- Ради экономического интереса. Российская агрессия подрывает стабильность глобальной экономики (зерновые рынки, энергетика, логистика). Поддержка Украины — это инвестиция в стабильность торговых путей и рынков.
- Но есть место и идеализму. Вся человеческая цивилизация построена на архетипе победы слабой отважной правды над жестокой тупой силой. Давид и Голиаф, триста спартанцев, повстанцы против галактической империи в "Звездных войнах" или "Дюне", хоббиты против Саурона, Гарри Поттер против Волдеморта и так далее.
Почему страны не поддерживают Украину?
- Потому что отравлены безопасностью. Многие граждане считают, что это не их война, что война не придет к ним или же от нее можно будет спрятаться. А милитаризация забирает деньги из семейного бюджета. А Россия удовлетворится Украиной и дальше не пойдет. Популисты этим пользуются ради увеличения собственных рейтингов.
- Зависимость от России. Некоторые страны до сих пор сильно зависят от российских энергоносителей, рынков или инвестиций. Они боятся экономических потерь больше, чем выгод от победы Украины.
- Потому что боятся распада России. Поражение России почти наверняка означает ее распад, а это ассоциируется с неприемлемыми рисками, вроде распространения ядерного оружия, масштабного кризиса беженцев, радикального исламизма, роста силы Китая. Ловушка москвоцентризма, в которую попали западные аналитики и политики, не позволяет увидеть хорошие сценарии, ведущие к устойчивому миру и экономической выгоде.
- Потому что в течение многих лет работают российские деньги, российская пропаганда, недостатки российских студий.
- Потому что не срабатывает антиколониальный нарратив. Многие страны, которые сами были колониями и получили свою независимость в борьбе, не понимают, что Украина ведет антиколониальную борьбу против империи, которая хочет снова ее захватить. Это потому, что украинцы белые, и из-за антизападных настроений, а также потому, что Россия воспринимается как потомок Советского Союза, который выглядел как антиколониальная сила, хотя был жестоким колонизатором своих собственных колоний.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.
