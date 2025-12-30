Покер для Путина: какую партию разыграет Кремль в 2026 году и где в ней шансы для Украины

Покерфейс Путина

Трижды за последние четыре года события пошли не по сценарию, который казался наиболее вероятным.

В начале февраля 2022 года наиболее вероятным, казалось, был сценарий, что полномасштабной войны не будет. Российские выгоды от крупного вторжения были огромными, но риски, что все пойдет не так, были еще большими, а российские потери (экономические, геополитические и т.д.) в случае неудачи — заоблачными. Наиболее вероятным сценарием казался такой: бряцая оружием, Россия выторговывает у Украины какие-то политические уступки и после этого завершает "военные учения". На языке покера, "take the pot" — зафиксировать выигрыш, минимизировать проигрыш.

В начале апреля 2022 года наиболее вероятным, казалось, был сценарий, что войны на истощение не будет. Блицкриг кадровой армии провалился, а перевод экономики на военные рельсы, массовая мобилизация да и вообще война в логике масштабного и длительного не только военного, но и индустриального, ресурсного, демографического, психологического противостояния была слишком рискованной. Наиболее вероятным сценарием казался следующий: Россия переводит войну в стадию замороженного конфликта с линией боевого столкновения, которая значительно отличается в ее пользу от 2014-2021. Take the pot — зафиксировать выигрыш, минимизировать проигрыш.

В начале ноября 2025 года наиболее вероятным, казалось, был сценарий, что Россия пойдет на мирные переговоры. Война на истощение не привела к падению Украины, но исчерпала накопленные Россией ресурсы предыдущих периодов и подошла к точке инфляционного финансирования, а это билет в один конец. Наиболее вероятным сценарием казался такой: Россия выторговывает максимум политических уступок у Украины и Европы, пользуясь приверженностью президента Трампа идее быстрого завершения войны на любых условиях, и переходит к режиму давления на Украину в политической плоскости (а там возможности огромные). Take the pot — зафиксировать выигрыш, минимизировать проигрыш.

Такое системное отклонение означает, что мы недооцениваем несколько параметров принятия решений в Москве: во-первых, понимание этой войны как экзистенциальной не только в Украине, но и в Кремле; во-вторых, искаженная картина реальности в авторитарной вертикали; в-третьих, другая логика принятия решений — тюремно-чекистская, а не рациональная. Трижды в ходе полномасштабной войны были точки расщепления, и трижды Кремль выбирал эскалацию и повышение ставок, хотя стратегически выгоднее было бы выбрать фиксацию выигрыша и минимизацию проигрыша — но в его логике это означает признание ограниченности силы, что равнозначно поражению.

Такая логика хорошо известна игрокам в покер. Дело не в том, что Кремль постоянно ошибается в своих оценках, — просто он последовательно выбирает стратегию, не оптимальную с точки зрения выигрыша, но направленную на эскалацию, потому что фиксация выигрыша противоречит самоидентификации. Решения принимаются не исходя из выгодности или невыгодности, а по принципу "что не противоречит нашему образу самих себя". Не имея гарантированной победы — играет так, будто она есть. Такая стратегия называется Table dominance — не выиграть конкретные выгоды, а запугать, сломать и заставить выйти из игры всех остальных.

Дело не в том, что Кремль плохо считает шансы, — он просто не руководствуется ими. Он принципиально не может отказаться от эскалации, потому что отказ от эскалации считается проигрышем, несмотря на полученные выгоды. Кремль не иррационален — он последователен в своей логике.

Вывод: Кремль нельзя заставить рационально договориться, что бы ни делали Украина, Европа, Америка или Китай. Его можно только заставить проиграть — когда ресурсы закончатся, он уйдет.

Это плохо, потому что война продолжится, что бы мы ни делали.

Это хорошо, потому что стратегии Кремля предсказуемы и саморазрушительны.

Два следствия из этого вывода.

Во-первых, мирного соглашения не будет. Даже когда Украина пойдет на максимальные уступки, Кремль выдвинет дополнительные условия и будет дожимать, а потом снова и снова.

Во-вторых, война в Европе за пределами Украины будет. Стоя на очередной точке развилки, Кремль выберет не оптимальную стратегию фиксации выигрыша, а стратегию эскалации, потому что не может себе позволить отказаться от поднятия ставок. Четвертый раз сработает та же логика.

В этом стратегическом пространстве нам придется действовать в следующем году.

P.S. Важное замечание. Типичной реакцией на этот анализ является страх, что стратегия, основанная на непрерывной эскалации, в конце концов приведет к ядерной войне. Однако этот вывод основывается на концептуальной ошибке. Эскалация, которую практикует Кремль, не является бесконечной. Она ограничена основной целью режима: сохранить собственное выживание и свою роль как ключевого игрока на международной арене. Ядерная война была бы не пиком эскалации, а ее отрицанием — не сильным шагом в игре, а разрушением самой игры.

Кремль эскалирует, чтобы остаться за столом переговоров, запугать других и заставить к уступкам, а не перевернуть стол переговоров полностью. Поэтому ядерное оружие функционирует преимущественно как инструмент сдерживания и сохранения режима, а не как инструмент победы в войне. Это отличие имеет значение: признание внутренних ограничений логики эскалации Кремля не минимизирует опасность продолжения агрессии, но опровергает фаталистическое убеждение, что постоянное давление неизбежно приводит к ядерной катастрофе. Эскалация опасна именно потому, что она остается в игре, а не потому, что стремится ее прекратить.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

