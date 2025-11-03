Контрольный выстрел: почему 3000 бесплатных километров от Кабмина добьют "Укрзалiзницю"

"Укрзалiзниця" является важной составляющей национальной устойчивости. "Укрзалiзниця" еле живая: тарифы ниже себестоимости ("социальные"), денег не хватает, локомотивов и вагонов не хватает. "Укрзалiзниця" имеет проблемы с билетами, потому что смотри предыдущий пункт. "Укрзалiзниця" все чаще становится объектом российских атак в рамках стратегии подрыва устойчивости Украины. "Укрзалiзниця" вывозит благодаря людям, которые там работают, — так же как и все остальное в Украине. В этой ситуации надо "Укрзалізниці" давать государственные субсидии, брать международные кредиты под государственные гарантии, покупать оборудование для расширения объема, поднимать тарифы на премиальные услуги и т.д. — всеми способами обеспечивать финансовую живучесть стратегического предприятия.

Вместо этого делается все наоборот — у "Укрзалiзници" забирают деньги, принуждают к бесплатному предоставлению услуг, искусственно увеличивают спрос (не поддержанный деньгами), то есть просто убивают стратегическое предприятие.

Почему решение принимает Правительство, а стыдно мне?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

