Контрольный выстрел: почему 3000 бесплатных километров от Кабмина добьют "Укрзалiзницю"
Решение правительства о предоставлении каждому украинцу права бесплатного проезда по железной дороге на 3000 километров просто добивает "Укрзалiзницю", сокрушается аналитик Валерий Пекар. В то время как она нуждается в субсидиях, ее душат популизмом, в котором нет ничего от экономики...
- "Укрзалiзниця" является важной составляющей национальной устойчивости.
- "Укрзалiзниця" еле живая: тарифы ниже себестоимости ("социальные"), денег не хватает, локомотивов и вагонов не хватает.
- "Укрзалiзниця" имеет проблемы с билетами, потому что смотри предыдущий пункт.
- "Укрзалiзниця" все чаще становится объектом российских атак в рамках стратегии подрыва устойчивости Украины.
- "Укрзалiзниця" вывозит благодаря людям, которые там работают, — так же как и все остальное в Украине.
- В этой ситуации надо "Укрзалізниці" давать государственные субсидии, брать международные кредиты под государственные гарантии, покупать оборудование для расширения объема, поднимать тарифы на премиальные услуги и т.д. — всеми способами обеспечивать финансовую живучесть стратегического предприятия.
Вместо этого делается все наоборот — у "Укрзалiзници" забирают деньги, принуждают к бесплатному предоставлению услуг, искусственно увеличивают спрос (не поддержанный деньгами), то есть просто убивают стратегическое предприятие.
Почему решение принимает Правительство, а стыдно мне?
