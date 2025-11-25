3 сценария для Украины: почему реализуется худший, инерционный вариант и что с этим делать

Несмотря на то, что Офис президента и его медийные каналы предлагают нам забыть о коррупции и государственной измене и сплотиться вокруг лидера во время чрезвычайно трудных мирных переговоров (совет сплотиться дельный, забыть — нет), — глубочайший кризис с февраля 2014 года никуда не делся.

Этот мультикризис состоит из пяти (раньше я писал о четырех, одно измерение недооценил): политический, коррупционный, управленческий, безопасностный и экономический.

Коррупционное измерение понятно. Тысяча часов пленок еще впереди, мы узнаем много нового, и не только в энергетике.

Политический кризис проявляется в недееспособности парламента — в критический момент, когда надо принимать бюджет и евроинтеграционные законы, от которых зависит финансирование Украины.

Кризис безопасности имеет два измерения. Во-первых, слабостью Украины уже воспользовалась Россия, запустив свои 28 пунктов. Во-вторых, Россия систематически пользовалась коррумпированностью чиновников, чтобы расставить на ключевые должности своих людей, и они в основном все еще там сидят.

Управленческий кризис заключается в неспособности системы управления давать ответы на текущие вызовы. Огромным количеством проблем никто не занимается, потому что они не проходят через узкий входной канал управленческой системы. А бюрократы, которые не могут нормально работать в условиях политического кризиса, переключаются в режим тихой забастовки. Я уже не говорю, что для многих чрезвычайно сложных проблем просто не хватает компетенции в условиях узкого круга доверенных людей и принципиального отказа от диалога с профессиональными кругами.

Экономический кризис заключается в том, что у нас нет денег на следующий год, начиная со второго квартала. Такой беды за время полномасштабной войны еще не было. Здесь нужен дееспособный парламент и дееспособное субъектное правительство.

В условиях такого мультикризиса худшее — это делать вид, что ничего не произошло. Но именно такой путь выбран.

Теперь сценарии.

Ключом к решению всех уровней кризиса является уровень политический. Здесь надо на что-то опереться, и у нас нет другой опоры, кроме Конституции Украины. Путь выхода из политического кризиса я уже описывал много раз: дееспособный субъектный парламент, в котором создана коалиция, назначившая дееспособное субъектное правительство. Так должно быть по Конституции.

Сценарное пространство формируется двумя факторами:

удастся ли создать парламентскую коалицию;

удастся ли преодолеть политический кризис.

1. Сценарий "Славная революция". Есть коалиция, кризис разрешен.

Название сценария отсылает нас к событиям 1688 года в Англии, которая знаменовала переход к парламентскому управлению. Формируется парламентская коалиция, которая назначает правительство национального спасения (технократы без политических амбиций, которым нести бремя тяжелых решений). Все причастные к коррупции и государственной измене лица уволены. Президент оставляет за собой определенную Конституцией роль лидера нации в обороне и международной политике, давая возможность правительству при поддержке парламентской коалиции взять на себя ответственность и быстро принять ряд необходимых, хотя и болезненных решений, от бюджета до решения проблем Сил обороны. Правоохранительные органы работают под парламентским контролем без давления со стороны Офиса президента. Шансы на победу значительно возрастают, а президент получает реальную перспективу войти в историю лидером победы.

2. Сценарий "Противостояние". Есть коалиция, кризис не разрешен.

Несколько народных депутатов выходят из фракции "Слуга народа", коалиция разваливается. Формируется новая коалиция, назначается правительство национального спасения. Но президент не соглашается с этим развитием событий. Формируется антагонизм между президентом и его Офисом и подконтрольными правоохранителями, с одной стороны, и парламентом и правительством, с другой. Решения парламента блокируются, ключевые члены парламента и чиновники преследуются. Для выхода из острого политического кризиса может быть организован национальный круглый стол. В то же время тот факт, что все события разворачиваются в политической плоскости, предотвращает выплеск кризиса на улицы. Ведь лучше острые споры в парламенте, чем на улицах, тем более во время войны.

3. Сценарий "Сползание в катастрофу" — инерционный сценарий (мы движемся по этому пути). Все остается без изменений.

Кризис отрицается, для его разрешения ничего не делается. Парламент нефункционален, независимо от того, формально существует коалиция или формально прекратила существование (при невозможности формирования коалиции президент имел бы право распустить парламент и назначить выборы, но это невозможно во время военного положения). Никакие решения не могут быть приняты, включая бюджетные и евроинтеграционные (от которых зависит финансирование). Острые проблемы с обеспечением армии грозят военным поражением. Проблемы быстро достигают каждой семьи, недовольство и уныние нарастают. Парламент не может выполнить роль площадки для урегулирования кризиса. Этот инерционный сценарий выглядит худшим.

