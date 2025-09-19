Ловушка быстрого мира: почему разговоры про скорое окончание войны в Украине только затягивают ее

Related video

Все чаще слышу, что "война скоро завершится".

Это очень вредный нарратив, и я попробую объяснить, почему.

Нет, я вовсе не хочу сказать, что война будет длиться вечно или много лет. Это невозможно: война такой интенсивности сжигает ресурсы, как лесной пожар сжигает лес и останавливается, потому что уже нечему гореть.

Дело в другом.

Если мы все настроимся на быстрое завершение войны, она продлится очень долго. И наоборот, если мы настроимся на долгую войну, то она завершится значительно быстрее.

Такой вот парадокс. Но ведь стратегия всегда парадоксальна.

Короткий путь оказывается длинным, потому что там засада.

Длинный путь оказывается коротким, потому что он безопасен.

И так далее. Хай Тао рассказывает немало подобных примеров.

Если мы все настроимся на быстрое завершение войны, то политики будут думать только о следующих выборах, а избиратели — о скором возвращении к нормальной жизни. Мы все, политики и избиратели, на фронте и в тылу, предприниматели и работники, будем принимать неправильные решения, исходя из ошибочных приоритетов. Следствием этих неправильных решений станет значительное ухудшение ситуации и затягивание войны.

Если мы все настроимся на долгую войну, нашим единственным приоритетом станет победа. Следствием этого станут правильные решения, которые невозможно принять, если думать о выборах и быстром мире. Следствием правильных решений станут победы, которые будут накапливаться и приведут в конце концов к Победе с большой буквы.

Такие вот парадоксы стратегии.

