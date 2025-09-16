"Есть реальные шансы": в Раде прогнозируют, что война может завершиться через 107 дней

Война России против Украины, по оценке председателя подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Федора Вениславского, может закончиться уже до конца текущего года. Сейчас конфликт находится в позиционном тупике, а международные и экономические факторы создают предпосылки для быстрого перехода к дипломатическому урегулированию.

Об этом он сообщил в комментарии изданию ТСН и добавил, что война уже не будет длиться годами и, по его прогнозам, может завершиться в течение нескольких месяцев. Также представитель власти пояснил, что нынешняя ситуация на фронте свидетельствует об отсутствии значительных тактических или стратегических успехов с обеих сторон. Позиционные бои продолжаются, однако продвижение на линии фронта остается минимальным, а любые попытки изменить баланс сил не дают результата.

Вениславский также подчеркнул, что дипломатические процессы могут ускорить завершение конфликта. По его словам, возможное проведение трехсторонней встречи между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным способно создать условия для прекращения боевых действий.

Еще одним фактором, свидетельствующим о приближении завершения войны, он назвал позицию Китая. Во время празднования Дня победы во Второй мировой войне, по его словам, Китай дал России сигналы о необходимости завершения конфликта и перехода к стабильному миру.

"Согласно определенной информации Китай во время недавнего празднования победы во Второй мировой войне дал четкие посылы России о необходимости заканчивать войну и переходить к какому-то более-менее понятному миру между странами, которые воюют", — пояснил он.

Кроме того, Вениславский обратил внимание на сложную экономическую ситуацию в России и заявления ее представителей, которые подтверждают критическое состояние государства. Все это, по его словам, свидетельствует о неизбежности завершения войны и вероятном установлении статуса временно оккупированных территорий.

Относительно возможности окончания войны до конца года, он предположил, что существуют реальные шансы прекратить конфликт в течение ближайших нескольких месяцев, подчеркнув, что сейчас осталось 107 дней до конца 2025 года.

"Думаю, несколько месяцев максимум. Скажем так: до конца года (до этого осталось 107 дней — Ред.) есть реальные шансы все это остановить", — пояснил он изданию.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Украине в конце концов придется пойти на договоренности с РФ, а европейские страны должны прекратить закупки российской нефти.

Также Фокус писал, что сейчас продолжается наступление Вооруженных сил Российской Федерации, которые давят на позиции Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. Карта боевых действий показывает, что россияне оккупировали минимум два села и давят в еще десятке точек.