"Є реальні шанси": в Раді прогнозують, що війна може завершитись через 107 днів

Війна Росії проти України, за оцінкою голови підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Федіра Веніславського, може закінчитися вже до кінця поточного року. Нині конфлікт перебуває у позиційному глухому куті, а міжнародні та економічні чинники створюють передумови для швидкого переходу до дипломатичного врегулювання.

Про це він повідомив у коментарі виданню ТСН та додав, що війна вже не триватиме роками й, за його прогнозами, може завершитися протягом кількох місяців. Також представник влади пояснив, що нинішня ситуація на фронті свідчить про відсутність значних тактичних або стратегічних успіхів з обох сторін. Позиційні бої тривають, проте просування на лінії фронту залишається мінімальним, а будь-які спроби змінити баланс сил не дають результату.

Веніславський також підкреслив, що дипломатичні процеси можуть прискорити завершення конфлікту. За його словами, можливе проведення тристоронньої зустрічі між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним здатне створити умови для припинення бойових дій.

Ще одним фактором, що свідчить про наближення завершення війни, він назвав позицію Китаю. Під час святкування Дня перемоги у Другій світовій війні, за його словами, Китай дав Росії сигнали про необхідність завершення конфлікту та переходу до стабільного миру.

"Згідно з певною інформацією Китай під час нещодавнього святкування перемоги у Другій світовій війни дав чіткі посили Росії про необхідність закінчувати війну і переходити до якогось більш-менш зрозумілого миру між країнами, які воюють", — пояснив він.

Крім того, Веніславський звернув увагу на складну економічну ситуацію в Росії та заяви її представників, які підтверджують критичний стан держави. Усе це, за його словами, свідчить про неминучість завершення війни і ймовірне встановлення статусу тимчасово окупованих територій.

Щодо можливості закінчення війни до кінця року, він припустив, що існують реальні шанси припинити конфлікт протягом найближчих кількох місяців, підкресливши, що наразі залишилося 107 днів до кінця 2025 року.

"Думаю, кілька місяців максимум. Скажімо так: до кінця року (до цього залишилося 107 днів — Ред.) є реальні шанси все це зупинити", — пояснив він виданню.

