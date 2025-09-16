Зеленському все ж доведеться укласти угоду з РФ, — Трамп

Президент США Дональд Трамп висловив думку, що Україні врешті доведеться піти на домовленості з РФ, а європейські країни мають припинити закупівлі російської нафти. Він також наголосив на своєму прагненні завершити війну та підтримати українців.

За інформацією телеграм-каналу Clash Report, Трамп зазначив, що конфлікт між президентами України та Росії настільки загострений, що вони не можуть перебувати в одній кімнаті під час переговорів, тому він, ймовірно, доведеться бути посередником.

"І схоже, що мені доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, тому що вони не можуть сидіти в кімнаті разом. Там величезна ненависть", — вважає американський лідер.

Крім того, Трамп підкреслив, що має позитивне ставлення до України та її громадян і бажає знайти шлях для припинення бойових дій.

Угода про завершення війни з РФ — що про це відомо

Варто зауважити, що, за оцінкою британського журналіста Стіва Розенберга, Росія готова йти на мир лише за повної згоди України з її умовами. Якщо цього не станеться, війна триватиме. Путін переконаний у перевазі своїх військ на полі бою, а дипломатична підтримка Китаю, Індії та Північної Кореї зміцнює його позиції. Розенберг також наголошує на підтримці Кремля з боку російської еліти. Хоч Путін говорить про "світло в кінці тунелю", Україна та Захід рухаються в іншому напрямку, і наразі немає ознак, що їхні шляхи можуть перетнутися.

Щодо умов Росії, вони передбачають відмову України від контролю над частинами Донбасу, збереження нейтралітету, обмеження співпраці з НАТО та недопущення розгортання західних військ на її території. Крім того, Москва готова зупинити лінії фронту в Запорізькій та Херсонській обласятх і передати під контроль України невеликі території Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. За даними видання Reuters, Росія наразі контролює близько 88% Донбасу та 73% територій Запоріжжя і Херсона.

Також Фокус писав, під час зустрічі "Ялтинська європейська стратегія" 12 вересня Президент України Володимир Зеленський заявив Фаріду Закарії з CNN, що готовий до особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним для обговорення припинення війни між країнами.