Росія буде і далі воювати, якщо Київ не погодиться на ультиматум Кремля, - ЗМІ

Російська влада піде на мир лише в тому разі, якщо Україна погодиться на всі її умови. Якщо такої згоди Києва не буде, війна продовжуватиметься і далі.

Кремлівська безапеляційність спирається на декілька факторів, зауважує британський журналіст Стів Розенберг у матеріалі для ВВС. Одним з таких чинників він називає переконання очільника РФ Путіна в тому, що в Україні російські війська мають ініціативу на полі бою.

Ще один потужний фактор – це дипломатичні успіхі Росії, зазначає Розенберг. Прикладом такого успіху може служити кількаденний візит Путіна до Китаю: мовляв, у РФ є впливові друзі, як-от Індія, Північна Корея та власне сама КНР (всі вони є ядерними державами).

Свою роль відіграли і Сполучені Штати. Президент США Дональд Трамп минулого місяця зустрічався з Путіним на Алясці – і дав привод прокремлівським пропагандистам стверджувати, що спроби ізолювати Росію зазнали невдачі.

До того ж, Трамп вже кілька разів висував РФ ультиматуми щодо припинення війни в Україні і ставив дедлайни – проте жодна з цих обіцянок по суті так і не була реалізована.

Ще Розенберг акцентує на тому, що дії Путіна підтримуються російською елітою: адже на економічному форумі у російському місті Владивосток публіка просто "вибухнула оплесками", коли очільник Кремля пригрозив ударом по іноземному контингенту, якщо той з’явиться в Україні.

Путін нещодавно заявив, що бачить "світло в кінці тунелю", згадує журналіст. Проте це, вочевидь різні тунелі та різні напрямки – Росія знаходиться на одному, а Україна та Європа (і певною мірою Америка) – на геть іншому, і наразі немає підстав вважати, що ці напрямки можуть перетнутися.

Зауважимо, що Стів Розенберг є російським редактором інформаційної служби ВВС, а раніше був її московським кореспондентом. Свого часу він висвітлював такі резонансні події, як катастрофа підводного човну «Курськ» (2000 рік) і теракт у Москві на Дубровці у 2002 році.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп збирається поговорити з Путіним найближчим часом. Про це Трамп повідомив після розмови з президентом України Володимиром Зеленським, що відбулася 4 вересня.

Зеленський, свою чергою, заявив, що Кремль хоче купити паузу у санкціях. Саме так президент України пояснив тактику Кремля із затягування часу й небажання йти на реальні переговори.