Кремль хоче купити паузу у санкціях: Зеленський заявив, що готовий до переговорів із Путіним

Президент України Володимир Зеленський підтримує всі ідеї свого американського колеги Дональда Трампа щодо припинення війни. За словами очільника держави, РФ насправді намагається уникнути переговорів, і їй не можна давати такого шансу.

Related video

Україна погодилася з усіма пропозиціями Трампа – і з переговорами у Стамбулі, і з негайним припиненням вогню, і з різними форматами зустрічей, нагадав Зеленський у інтерв’ю каналу TBN. Він зауважив, що згодний зустрічатися з очільником РФ Путіним, а також зустрічатися у тристоронньому форматі "Україна – РФ – США".

"Я не хочу давати Путіну жодного відсотка, щоб можна було сказати, що через Україну ми не можемо мати миру", – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України зауважив, шо Росія насправді не бажає закінчувати війну, тому намагається затягувати час і уникати будь-яких конкретних переговорів. Проте Путін дуже хотів би "купити паузу у санкціях". Тому очільник держави-агресора маніпулює, аби уникнути посилення санкцій і водночас не наближатися до миру.

Також Зеленський сказав, що "для Росії США – це ворог у будь-якому разі". На його думку, Путін та його оточення не поважають Сполучені Штати, але "дуже їх бояться".

У відповідь на запитання, чи достатньо США тиснуть на Росію, Володимир Зеленський наголосив: "Недостатньо, і президент Трамп знає мою думку". І уточнив, що для справжнього тиску на агресора потрібні не лише економічні санкції, а й великі пакети озброєння для України.

"Недостатньо лише санкцій, недостатньо лише зброї. Це має бути поєднання санкцій, зброї та політичного тиску президента Трампа на Путіна", – заявив Зеленський.

Раніше Фокус писав, що Володимир Зеленський не виключає "корейський" сценарій в Україні. На його думку, наша країна теоретично може розвиватися за сценарієм Південної Кореї, яка після війни спромоглася досягти економічного зростання без підписання мирної угоди.

Також стало відомо, що президент США Дональд Трамп збирається поговорити з Путіним найближчим часом. Про це Трамп повідомив після розмови з президентом України Володимиром Зеленським, що відбулася 4 вересня.