Кремль хочет купить паузу в санкциях: Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает все идеи своего американского коллеги Дональда Трампа о прекращении войны. По словам главы государства, РФ на самом деле пытается избежать переговоров, и ей нельзя давать такого шанса.

Украина согласилась со всеми предложениями Трампа — и с переговорами в Стамбуле, и с немедленным прекращением огня, и с различными форматами встреч, напомнил Зеленский в интервью каналу TBN. Он отметил, что согласен встречаться с главой РФ Путиным, а также встречаться в трехстороннем формате "Украина — РФ — США".

"Я не хочу давать Путину ни одного процента, чтобы можно было сказать, что из-за Украины мы не можем достичь мира", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил, что Россия на самом деле не желает заканчивать войну, поэтому пытается затягивать время и избегать любых конкретных переговоров. Однако Путин очень хотел бы "купить паузу в санкциях". Поэтому глава государства-агрессора манипулирует, чтобы избежать усиления санкций и одновременно не приближаться к миру.

Также Зеленский сказал, что "для России США — это враг в любом случае". По его мнению, Путин и его окружение не уважают Соединенные Штаты, но "очень их боятся".

В ответ на вопрос, достаточно ли США давят на Россию, Владимир Зеленский отметил: "Недостаточно, и президент Трамп знает мое мнение". И уточнил, что для настоящего давления на агрессора нужны не только экономические санкции, но и большие пакеты вооружения для Украины.

"Недостаточно только санкций, недостаточно только оружия. Это должно быть сочетание санкций, оружия и политического давления президента Трампа на Путина", — заявил Зеленский.

