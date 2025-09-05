"Ведем очень хороший диалог": Трамп собирается поговорить с Путиным в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп после разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, который провел 4 сентября, собирается "в ближайшее время" поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным. Также он назвал урегулирование российско-украинской войны одним из самых сложных дел.

Дональд Трамп также напомнил, что урегулировал "семь войн". Об этом американский лидер рассказал в ходе эксклюзивного ужина с руководителями крупнейших мировых ИТ-компаний в Белом доме, который состоялся вечером 4 сентября, пишет агентство Интерфакс-Украина.

У президента США поинтересовались, намерен ли он пообщаться с Владимиром Путиным после проведения разговора с Владимиром Зеленским. На это Трамп ответил утвердительно.

"Да, буду. Мы ведем очень хороший диалог", — отметил он.

Продолжая свой ответ, Дональд Трамп признался, что надеялся на то, что урегулирование российско-украинской войны будет гораздо более легким делом. Этому должны были бы способствовать его отношения с Путиным и с Украиной.

"Я урегулировал семь войн. Ту, которая, по моему мнению, должна была быть одной из самых легких... Вы знаете это ощущение, когда думаешь, что что-то будет легче. Оказывается, что это немного сложнее. Но та, которая, по моему мнению, должна была быть легче, из-за моих отношений с президентом Путиным, с Украиной и все остальное...", — заявил президент США.

Дональд Трамп в ходе разговора также напомнил о значительных человеческих потерях в войне России против Украины. По его словам, только в течение текущей недели погибло 7014 человек.

"В большинстве случаев это солдаты, несколько (гражданских — ред.) из Киева, относительно немного, но в основном солдаты", — отметил президент США.

В конце Дональд Трамп заявил, что, несмотря на сложность урегулирования российско-украинской войны, он надеется на то, что ее удастся решить.

"Эта задача (российско-украинская война — ред.) оказалась сложнее, но мы ее решим. Мы все уладим", — подчеркнул американский лидер.

Напомним, 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский 4 сентября на саммите "Коалиции решительных" заявил, что Дональд Трамп резко отреагировал на закупку Венгрией и Словакией российской нефти.

Также во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким Дональд Трамп заявил, что война в Украине прекратится "так или иначе".