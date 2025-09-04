Венгрия и Словакия закупают нефть у РФ: Зеленский указал на недовольство Трампа

Зависимость ряда стран Европы от российских энергоносителей раздражают Дональда Трампа. Но Украина открыла действенные санкции против поставок нефти из РФ, заявил Владимир Зеленский.

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на закупку российской нефти Венгрией и Словакией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 4 сентября на саммите "Коалиции решительных".

По его словам, на переговорах с американским лидером одной из ключевых тем была зависимости ряда стран Европы от российских энергоносителей. Словакия и Венгрия стали главным предметом критики Трампа.

Зеленский уточнил, что эти два государства жаловались Трампу на ограничения транзита российской нефти Украиной. В этом контексте глава государства напомнил, что армия России атакует энергообъекты Украины. В ответ Киев ударил по вражеской энергетике, на которой они зарабатывают деньги.

"А потом тратят эти деньги на оружие. Эти две страны потом жаловались президенту Трампу, что Украина уменьшает их возможности получения нефти. Украина нашла такой вид санкций", — добавил Зеленский.

Новый механизм санкций против российской нефти, как сказал Зеленский, дает результат вопреки жалобам отдельных соседей.

"Я абсолютно рад, что Штаты открыто называют страны, которые помогают военной машине РФ. Нам нужно всем это останавливать", — заключил он.

Напомним, крупнейшая нефтяная госкомпания РФ "Роснефть" увеличит поставки нефти в Китай до 2,5 млн тонн. Топливо пойдет через территорию Казахстана.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди отмечал, что в августе было 17 ударов по российским НПЗ.