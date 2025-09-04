Угорщина і Словаччина закуповують нафту у РФ: Зеленський вказав на невдоволення Трампа

Залежність низки країн Європи від російських енергоносіїв дратують Дональда Трампа. Але Україна відкрила дієві санкції проти поставок нафти з РФ, заявив Володимир Зеленський.

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на закупівлю російської нафти Угорщиною та Словаччиною. Про це заявив президент України Володимир Зеленський 4 вересня на саміті "Коаліції рішучих".

За його словами, на переговорах з американським лідером однією з ключових тем була залежність низки країн Європи від російських енергоносіїв. Словаччина та Угорщина стали головним предметом критики Трампа.

Зеленський уточнив, що ці дві держави скаржилися Трампу на обмеження транзиту російської нафти Україною. У цьому контексті глава держави нагадав, що армія Росії атакує енергооб'єкти України. У відповідь Київ вдарив по ворожій енергетиці, на якій вони заробляють гроші.

"А потім витрачають ці гроші на зброю. Ці дві країни потім скаржилися президенту Трампу, що Україна зменшує їхні можливості отримання нафти. Україна знайшла такий вид санкцій", — додав Зеленський.

Новий механізм санкцій проти російської нафти, як сказав Зеленський, дає результат всупереч скаргам окремих сусідів.

"Я абсолютно радий, що Штати відкрито називають країни, які допомагають військовій машині РФ. Нам потрібно всім це зупиняти", — підсумував він.

Нагадаємо, найбільша нафтова держкомпанія РФ "Роснефть" збільшить поставки нафти в Китай до 2,5 млн тонн. Паливо піде через територію Казахстану.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді зазначав, що в серпні було 17 ударів по російських НПЗ.