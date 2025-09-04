Мільйони на війну проти України: Китай почне купувати ще більше дешевої нафти у РФ

Під час візиту російського президента Володимира Путіна до Китаю Росія уклала нові енергетичні угоди з Пекіном.

Найбільша російська нафтова компанія "Роснефть" домовилася про щорічні поставки додаткових 2,5 млн тонн нафти в Китай. Доставка здійснюватиметься через територію Казахстану. Про це повідомив міністр енергетики РФ Сергій Цивільов, передає видання "Інтерфакт".

Паралельно розширюються і газові домовленості. 2 вересня "Газпром" оголосив про підписання угоди про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2" через Монголію.

За даними Bloomberg, глава компанії Олексій Міллер заявив, що трубопровід зможе постачати до 50 млрд кубометрів газу щорічно протягом 30 років. При цьому вартість палива для Китаю буде нижчою, ніж для європейських споживачів.

Крім того, "Газпром" погодився збільшити поставки за вже діючим маршрутом "Сила Сибіру" ще на 6 млрд кубометрів на рік.

