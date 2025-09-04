Миллионы на войну против Украины: Китай начнет покупать еще больше дешевой нефти у РФ

Во время визита российского президента Владимира Путина в Китай Россия заключила новые энергетические соглашения с Пекином.

Крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" договорилась о ежегодных поставках дополнительных 2,5 млн тонн нефти в Китай. Доставка будет осуществляться через территорию Казахстана. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев, передает издание "Интерфакт".

Параллельно расширяются и газовые договоренности. 2 сентября "Газпром" объявил о подписании соглашения о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" через Монголию.

По данным Bloomberg, глава компании Алексей Миллер заявил, что трубопровод сможет поставлять до 50 млрд кубометров газа ежегодно в течение 30 лет. При этом стоимость топлива для Китая будет ниже, чем для европейских потребителей.

Кроме того, "Газпром" согласился увеличить поставки по уже действующему маршруту "Сила Сибири" еще на 6 млрд кубометров в год.

