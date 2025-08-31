Из-за "Нобелевских амбиций" и заявлений о войне с Пакистаном: Трамп попал в ссору с индийским премьером, — NYT

Президент США Дональд Трамп попал под "немилость" индийского премьер-министра Нарендра Моди, который с каждым разом "терял терпение" в отношении американского лидера. Причиной в частности стали громкие заявления Трампа о том, что именно ему удалось якобы урегулировать конфликт между Индией и Пакистаном.

На самом же деле конфликт между Индией и Пакистаном гораздо сложнее, чем представляет Трамп, а его амбиции относительно возможного получения Нобелевской премии окончательно разозлили Нарендру Моди. Об этом пишет издание The New Yok Times.

17 июня, во время телефонного разговора с индийским премьер-министром, Трамп решил снова напомнить ему о своём вкладе в решение вопроса индийско-пакистанского конфликта. Также он решил "намекнуть" индийским властям, что они должны выдвинуть его на получение Нобелевской премии, поскольку это уже сделали в Пакистане.

На это Моди разозлился и заявил, что вмешательство Дональда Трампа абсолютно не причастно к урегулированию войны, которая недавно разгорелась между странами.

Дональд Трамп "отмахнулся" от неприязненных комментариев Нарендру Моди. Но их спор и отказ Моди выдвигать Трампа на Нобелевскую премию сыграли основную роль в конфликте между политиками.

Пошлины Трампа

СМИ отмечает, что спор разгорелся между политиками на фоне торговых переговоров и пошлин, которыми Дональд Трамп обложил Индию. Последствия этих действий могут побудить Индию сблизиться с Кремлем и Пекином, а ближайшая встреча должна состояться в Китае уже на днях, поскольку Моди должен посетить сюда на встречу с президентом Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.

Трамп удивил индийские власти, когда всего через несколько недель после телефонного разговора с Моди объявил об обложении импорта из страны 25-процентными пошлинами. После этого он ввел дополнительные 25-процентные пошлины на покупку российской нефти. Некоторые чиновники считают, что это было сделано как "наказание за невыполнение обязательств, чем какими-то слаженными усилиями по сокращению торгового дефицита".

Отмечается, что в Индии некоторые круги называют Дональда Трампа "источником национального унижения".

Напомним, в мае издание Bloomberg сообщало, что Индия разъярена из-за того, что Трамп принудил ее к миру с Пакистаном.

Также 29 августа Фокус выяснял, как в сентябре может сформироваться союз Индии, России и Китая на фоне действий Трампа.