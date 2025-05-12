Индия разъярена из-за того, что Трамп "принудил" ее к перемирию с Пакистаном, — Bloomberg

После объявления президентом США Дональдом Трампом перемирия между Индией и Пакистаном в индийской столице Нью-Дели высокопоставленные чиновники буквально "кипели от возмущения": публикация американского лидера "застала врасплох" нескольких ключевых деятелей страны, причастных к конфликту.

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О возмущении в Индии на фоне вмешательства Трампа в урегулирование вооруженного конфликта с Пакистаном сообщило издание Bloomberg 12 мая.

Чиновники, знакомые с ситуацией, сообщили изданию, что индийских лидеров возмутили не сами усилия Белого дома в урегулировании конфликта, ведь переговоры с Пакистаном происходили даже несмотря на то, что ракеты и дроны регулярно летали в обе стороны. Они продолжались "за кулисами" обстрелов.

Индийских чиновников разозлил факт, что Дональд Трамп своим вмешательством якобы "стремился затмить" премьер-министра страны Нанендру Моди, а также подорвать многолетние усилия индийской стороны в выяснении территориальной проблемы. Речь идет о так называемой спорной территории — штате Кашмир.

Ещё один момент, который так разозлил индийскую сторону, — становление Индии и Пакистана в равные условия. Высокопоставленные чиновники Индии пытались изо всех сил сопротивляться именно формированию позиции равных условий, поскольку, как отмечается, "экономика страны начала стремительно расти", опережая враждебный Пакистан.

"Многие индийцы разгневаны на США и считают, что результат равносилен поражению, что усиливает давление на Моди, чтобы он жестко ответил на любые будущие нападения на гражданское население или трансграничные провокации", — отмечают в Bloomberg.

Пакистан встретил перемирие Трампа радостно

В отличие от Индии, Пакистан встретил объявление Трампа о достижении перемирия радостно, объявив победу. Так, вечером 10 мая пакистанский премьер-министр Шехбаз Шариф выступил с речью к нации, в ходе которой объявил о том, что его страна "выиграла войну".

Несмотря на якобы действие перемирия между Индией и Пакистаном, чиновники, знакомые с этим вопросом, отмечают: во время нескольких дней интенсивных боев между странами были пересечены определенные "красные линии". Это может сделать любые другие будущие столкновения более непредсказуемыми.

Напомним, 11 мая Индия открыла шлюзы на дамбе, через которые вода прибывает в Пакистан.

10 мая, после провозглашения перемирия между Индией и Пакистаном, в Reuters сообщили, что в спорном штате Кашмир прогремели взрывы.