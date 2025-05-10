Перемирие между Индией и Пакистаном: в спорном штате Кашмир звучат взрывы (видео)

Омар Абдулла, главный министр федеральной территории в индийском штате Кашмир, заявил, что взрывы звучат по всему городу Шринагар буквально через считанные часы после того, как президент США Дональд Трамп объявил о перемирии между двумя ядерными державами.

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Об этом пишет Reuters.

В штате Кашмир работает ПВО и идет атака беспилотников

"Что, черт возьми, только что произошло с прекращением огня? Взрывы слышны по всему Шринагару", — написал Абдулла в Х.

В следующем посте он разместил видео взрывов в ночном небе, и написал: "Это не прекращение огня. Подразделения ПВО в центре Шринагара только что открыли огонь".

Также взрывы прозвучали в индийском городе Джамму. Очевидцы сообщают об атаке беспилотников, несмотря на прекращение огня.

Индийские и пакистанские официальные лица пока не прокомментировали эти сообщения.

Перемирие между Индией и Пакистаном: что известно

Индия и Пакистан договорились о немедленном и полном прекращении огня в конфликте, который уже несколько недель обостряется на спорной территории штата Кашмир после теракта на контролируемой Индией территории региона, в результате которого 22 апреля погибли 26 человек.

Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении о прекращении огня между Индией и Пакистаном и заявил, что прекращение огня произошло после "долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов".

Дональд Трамп заявил о прекращении огня между Индией и Пакистаном Фото: скриншот

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что соглашение было достигнуто после обширных переговоров между ним и вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом с премьер-министрами Индии и Пакистана Нарендрой Моди и Шехбазом Шарифом, а также другими высокопоставленными чиновниками. Ранее обе стороны заявляли, что готовы к деэскалации конфликта, если другая сторона готова сделать то же самое.

Рубио отметил, что теперь Индия и Пакистан начнут переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории. Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар сообщил, что три десятка стран были вовлечены в дипломатический процесс.

Ранее в субботу военные чиновники Пакистана сообщили государственным СМИ, что начали ответную операцию, нацеленную на несколько баз, включая ракетное хранилище на севере Индии. Чиновники заявили, что атака называлась Operation Bunyan Ul Marsoos, что в переводе с арабского означает "стена свинца".

Пакистанское наступление началось вскоре после того, как он заявил, что Индия выпустила ракеты с истребителей по трем авиабазам ранее в субботу, включая одну, расположенную недалеко от столицы Исламабада. Пакистан заявил, что его ПВО перехватили большинство из них.

Напомним, 9 мая индийские СМИ сообщали, что в Нью-Дели началась мобилизация резервистов и добровольцев.

Также Фокус писал о том, почему враждуют Индия и Пакистан и к чему может привести противостояние двух ядерных держав.