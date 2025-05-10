Индия и Пакистан договорились немедленно прекратить огонь: не обошлось без Трампа

Индия и Пакистан пришли к взаимопониманию после долгой ночи переговоров. Соединенные Штаты выступили посредником в примирении воюющих стран.

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Индия и Пакистан при посредничестве США договорились о полном и незамедлительном прекращении огня. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Договоренность стороны достигли после долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов.

"Поздравляю обе страны с применением здравого смысла и большого разума. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", — отметил он.

Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что Пакистан и Индия договорились прекратить огонь. Соглашение вступает в силу немедленно.

Госсекретарь США Марко Рубио приветствовал решение правительств Индии и Пакистана и подтвердил начало переговоров по широкому кругу вопросов на нейтральной территории.

"Мы приветствуем премьер-министров [Индии Нарендры] Моди и [Пакистана Мухаммада Шахбаза] Шарифа за их мудрость, благоразумие и государственную мудрость в выборе пути мира", — заявил он.

Власти Индии заявили, что соглашение о прекращении огня начало действовать с 17:00 по индийскому времени 10 мая (14:30 по украинскому времени).

Напомним, ночью 10 мая Пакистан объявил о начале крупной военной операции "Баньян уль Марсус" против Индии. Вслед за этим начались удары баллистическими ракетами и кибератаки на энергосети Индии.

Фокус со ссылкой на индийские СМИ 9 мая писал о начале мобилизации резервистов и добровольцев в Индии. Силы Территориальной армии были готовы помочь регулярным войскам.