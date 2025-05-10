Індія і Пакистан домовилися негайно припинити вогонь: не обійшлося без Трампа

Індія і Пакистан дійшли взаєморозуміння після довгої ночі переговорів. Сполучені Штати виступили посередником у примиренні воюючих країн.

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Індія і Пакистан за посередництва США домовилися про повне і негайне припинення вогню. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Домовленості сторони досягли після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів.

"Вітаю обидві країни із застосуванням здорового глузду і великого розуму. Дякую за вашу увагу до цього питання", — зазначив він.

Міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар заявив, що Пакистан та Індія домовилися припинити вогонь. Угода набуває чинності негайно.

Держсекретар США Марко Рубіо привітав рішення урядів Індії та Пакистану і підтвердив початок переговорів із широкого кола питань на нейтральній території.

"Ми вітаємо прем'єр-міністрів [Індії Нарендру] Моді та [Пакистану Мухаммада Шахбаза] Шаріфа за їхню мудрість, розсудливість і державну мудрість у виборі шляху миру", — заявив він.

Влада Індії заявила, що угода про припинення вогню почала діяти з 17:00 за індійським часом 10 травня (14:30 за українським часом).

Нагадаємо, вночі 10 травня Пакистан оголосив про початок великої військової операції "Баньян уль Марсус" проти Індії. Слідом за цим почалися удари балістичними ракетами і кібератаки на енергомережі Індії.

Фокус з посиланням на індійські ЗМІ 9 травня писав про початок мобілізації резервістів і добровольців в Індії. Сили Територіальної армії були готові допомогти регулярним військам.