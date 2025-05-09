Війна Індії та Пакистану: у Нью-Делі оголосили про мобілізацію резервістів і добровольців

Командування Збройних сил Індії мобілізує резервні сили Територіальної армії у зв'язку із загостренням напруженості з Пакистаном.

Related video

Обстріли на спірних прикордонних територіях Індії та Пакистану вибухнули з новою силою 9 травня, повідомило видання Hindustan Times.

Територіальна армія (ТА) складається з цивільних, які у вільний від основної роботи час навчаються військової справи і можуть допомогти у відбитті зовнішньої агресії.

Загони ТА діють неповний робочий день, але зобов'язані проходити двомісячну підготовку щороку. Залежно від ситуації в Індії їх можуть призвати на тривалу військову службу.

Проблеми з безпекою змусили уряд Індії посилити військову присутність у країні, розмістивши 14 із 32 наявних батальйонів ТА в ключових зонах бойових дій, випливає з наказу Міністерства оборони.

"Індія віддана захисту свого суверенітету і територіальної цілісності. На всі підступні задуми ворога ми дамо відповідь силою", — цитує заяву військових видання Times of India.

Загони ТА зараз сумарно налічують майже 50 000 осіб особового складу. Вони включають не тільки армійські, а й спеціалізовані підрозділи — екологічні групи, що працюють над очищенням місцевості, уточнює Firstpost.

Щоб стати офіцером ТА, потрібно дотриматися низки умов: мати громадянство Індії, бути у віці від 18 до 42 років, мати диплом про вищу освіту, хорошу фізичну форму і оплачувану роботу.

Зазначимо, що у зв'язку з фактичним початком війни між Індією і Пакистаном уряд індійського штату Джхаркханд 9 травня скасував відпустки всіх державних лікарів.

"Департамент охорони здоров'я перебуває у стані підвищеної готовності, щоб впоратися з будь-якою надзвичайною ситуацією через поточний конфлікт", — заявив журналістам місцевий депутат Ірфан Ансарі.

Усім лікарям доручено бути присутніми на своїх робочих місцях, за необхідності їх відправлять у прикордонні райони для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, увечері 8 травня в аеропорту міста Джамму чули серію вибухів. У місті пропадала електрика.

Армія Пакистану тим часом випробовує балістичні ракети Fatah-1 дальністю пуску до 140 кілометрів і Fatah-2, яка летить до 400 кілометрів.