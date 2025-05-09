Война Индии и Пакистана: в Нью-Дели объявили о мобилизации резервистов и добровольцев

Командование Вооруженных сил Индии мобилизует резервные силы Территориальной армии в связи с обострением напряженности с Пакистаном.

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Обстрелы на спорных приграничных территориях Индии и Пакистана разразились с новой силой 9 мая, сообщило издание Hindustan Times.

Территориальная армия (ТА) состоит из гражданских, которые в свободное от основной работы время обучаются военному делу и могут помочь в отражении внешней агрессии.

Отряды ТА действуют неполный рабочий день, но обязаны проходить двухмесячную подготовку каждый год. В зависимости от ситуации в Индии их могут призвать на длительную военную службу.

Проблемы с безопасностью вынудили правительство Индии усилить военное присутствие по стране, разместив 14 из 32 существующих батальонов ТА в ключевых зонах боевых действий, следует из приказа Министерства обороны.

"Индия привержена защите своего суверенитета и территориальной целостности. На все коварные замыслы врага мы дадим ответ силой", — цитирует заявление военных издание Times of India

Отряды ТА сейчас суммарно насчитывают около 50 000 человек личного состава. Они включают не только армейские, но и специализированные подразделения — экологические группы, работают над очисткой местности, уточняет Firstpost.

Чтобы стать офицером ТА, нужно соблюсти ряд условий: иметь гражданство Индии, быть в возрасте от 18 до 42 лет, иметь диплом о высшем образовании, хорошую физическую форму и оплачиваемую работу.

Отметим, что в связи с фактическим началом войны между Индией и Пакистаном правительство индийского штата Джхаркханд 9 мая отменило отпуска всех государственных врачей.

"Департамент здравоохранения находится в состоянии повышенной готовности, чтобы справиться с любой чрезвычайной ситуацией из-за текущего конфликта", — заявил журналистам местный депутат Ирфан Ансари.

Всем врачам поручено присутствовать на своих рабочих местах, при необходимости их отправят в приграничные районы для оказания медицинской помощи.

Напомним, вечером 8 мая в аэропорту города Джамму слышали серию взрывов. В городе пропадало электричество.

Армия Пакистана тем временем испытывает баллистические ракеты Fatah-1 дальностью пуска до 140 километров и Fatah-2, которая летит до 400 километров.